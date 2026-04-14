Trong Bước chân vào đời tập 23 lên sóng tối nay, 14/4, Trang (Ngọc Thuỷ) tình cờ thấy Quân (Huỳnh Anh) thân mật với một cô gái trong quán bar khi đang say xỉn. Trang đã bí mật quay hình và gửi cho chị gái. Thương (Quỳnh Kool) rất đau lòng khi chứng kiến cảnh này và chỉ biết rơi nước mắt.

Ở diễn biến khác, Quân và bà Dung (Quách Thu Phương) tiếp tục mâu thuẫn. Không rõ bà Dung đã làm gì Trang mà Quân nổi giận đùng đùng về chất vấn mẹ. "Cái Thương lại nói gì với con à?", bà Dung bực bội hỏi. Bà rất khó chịu vì con trai có thể tin một đứa con gái nhưng lại không tin mẹ mình. Quân cho rằng bà Dung là người lớn không nên bắt nạt Trang.

Bà Dung nói Thương không gạ gẫm được Quân quay sang gạ gẫm Lâm (Mạnh Trường). Quân lớn tiếng: "Mẹ thôi đi! Đến bao giờ mẹ mới ngừng suy nghĩ tồi tệ về Thương? Với cả cái Trang có làm gì đâu mà mẹ hại nó. Con thật sự thất vọng về mẹ!".

Trong khi đó, Dũng (Hoàng Anh Vũ) nghe được chuyện Trang bị chèn ép ở công ty nên đã hẹn cô nói chuyện. Trang nói cô thấy Dũng đang phải lo nhiều chuyện nên nếu cô nói chỉ làm anh lo thêm. Dũng lập tức thả thính Trang: "Anh nghĩ đơn giản, nếu mà có thể anh mệt đỡ cho em một tí chứ mệt quá anh sợ em chịu không nổi".

Bà Dung đã làm gì hại Trang? Trang bị chèn ép thế nào? Thương chính thức buông tay Quân để tới với Lâm? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 23 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.