Trong Bước chân vào đời tập 24 lên sóng tối nay, 15/4, Quân (Huỳnh Anh) được cô gái quen trong quán bar (Hoàng Khánh Ly) lái xe đưa về tận cửa và nhanh miệng chào bà Dung là mẹ. Thấy con trai vẫn còn say nằm ở ghế sau ô tô, bà Dung (Quách Thu Phương) lập tức chất vấn cô gái lạ đã làm gì con trai mình.

Tuy nhiên cô nàng cũng không vừa, lập tức nắn chỉnh cách nói chuyện của bà Dung, cho rằng lẽ ra bà phải cảm ơn mình mới đúng vì đã đưa Quân về nhà an toàn. "Cô lịch sự chút đi! Cháu đã phải tận tâm chăm sóc con trai cô cả đêm qua, lại còn đưa anh ấy về đây mà cô còn hạnh hoẹ", cô gái nói.

Ở diễn biến khác, Trang (Ngọc Thuỷ) đã cố gắng xoay xở nhưng vẫn không đủ 20 triệu để đền bù dự án nên muốn Linh (Vũ Thu Hoài) cho mình thêm thời gian thu xếp. Linh thông báo khoản tiền đó đã được thanh toán khiến Trang mừng rỡ. Trang đoán đó chính là Dũng (Hoàng Anh Vũ). Trang chưa kịp vui thì Linh đã đá xéo cô bằng cách quay sang hai cộng tác viên "phải cố gắng bằng thực lực của mình".

Trong khi đó, bà Dung đi theo Quân tới tận nhà trọ của Thương (Quỳnh Kool). Bà vô cùng tức giận khi thấy con trai muốn quay lại với Thương cho dù có bị mẹ ngăn cản và nói sẽ không để mẹ làm tổn thương cô một lần nữa.

Thương khóc nói: "Anh đừng nghĩ về bác như thế, cũng đừng nói về bác như vậy. Mẹ anh rất lo cho anh. Đặt em vào vị trí của bác, em cũng rất sợ, sợ con mình yêu sai người, sợ con mình sẽ phải khổ vì người khác. Có thể cả em và anh đều tổn thương vì cách làm của bác nhưng suy cho cùng, mẹ anh cũng có nỗi khổ tâm riêng". Bà Dung nghe được đã rơi nước mắt vì xúc động.

Bà Dung thay đổi suy nghĩ về Thương và sẽ đồng ý cho họ yêu nhau? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 24 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.