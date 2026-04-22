Trong Bước chân vào đời tập 27 lên sóng tối nay, 22/4, liên quan đến cái thai, Quân (Huỳnh Anh) chất vấn Diễm (Hoàng Khánh Ly) vì sao lại đến gặp bà Dung (Quách Thu Phương) chứ không phải mình và muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. "Gặp anh thì giải quyết được cái gì? Mà cũng xong rồi, xong hết rồi", Diễm nói.

Quân cho rằng nếu mọi chuyện đã xong xuôi anh mong từ giờ Diễm đừng gặp mẹ con anh nữa. Diễm đáp: "Anh yên tâm, tôi cũng không muốn bước chân vào nhà anh đâu. Từ nay không liên quan, không làm phiền nhau nữa. Coi như con nó không có duyên với tôi".

Cho rằng bố mẹ bắt Diễm phá thai, Quân về nhà nổi nóng với phụ huynh và bày tỏ sự thất vọng với anh họ. Quân cho rằng chính Lâm (Mạnh Trường) đã đồng tình với bố mẹ mình để làm chuyện thất đức.

Đến nước này Lâm buộc phải lên tiếng: "Là thằng đàn ông, từ ngày xảy ra chuyện đến nay ngoài chuyện vùi đầu vào bia rượu em làm được gì? Trưởng thành lên đi! Em đừng chỉ biết đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của mình nữa. Nếu em là thằng có bản lĩnh, em không để cho bố mẹ em phải giải quyết tất cả những việc này. Em có biết mình chỉ thằng là đổ vỏ không? Cái thai không phải là của em. Cô ta thừa nhận tất cả rồi và cô ta chỉ cần tiền thôi. Và mẹ em cũng không hề bắt cô ta đi phá thai. Em sáng mắt ra chưa?". Nghe đến đây Quân chỉ còn biết khóc.

Ở diễn biến khác, Thương (Quỳnh Kool) phát hiện ra Minh (Sơn Tùng) lại nói dối chuyện có tiết học ngoài giờ để đến xưởng gốm. Vì vậy, Thương gọi cả cô giáo Giang (Lê Bống) đến nhà để ba mặt một lời. Cô Giang nhận lỗi đã đăng ký cho Minh đến đó. "Đây không phải tiết học ngoài giờ đúng không? Tức là bà câu kết với nó để lừa tôi?", Thương hỏi bạn thân.

Cô cho rằng Minh đang học năm cuối cấp nên phải ở nhà học chứ không phải đến xưởng gốm. Bất chấp lời biện minh của cô Giang, Thương nói nếu không học thì không có kiến thức thi đại học, không thể thoát nghèo.

Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 27 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

