Trong Bước chân vào đời tập 28 lên sóng tối nay, 27/4, Thương (Quỳnh Kool) quyết định đưa đón Minh (Sơn Tùng) đi học vì lo em trai bỏ bê học hành năm cuối cấp. Tuy nhiên Minh phản đối, cho rằng chị đang giám sát mình và không hiểu tâm lý học sinh. Thương nói sẽ không thay đổi quyết định.

Ở diễn biến khác, Giang (Lê Bống) ốm nặng nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của người chồng vô tâm. Giang ngất xỉu bất tỉnh và không đến lớp khiến Minh lo lắng tới tận nhà tìm. Với sự trợ giúp của Thương, Minh quyết định trèo tường vào nhà cô giáo vì đoán có sự chẳng lành.

Trong khi đó, Lâm (Mạnh Trường) dàn xếp một cuộc gặp cho Thương và Quân (Huỳnh Anh) trước khi em họ đi du học như một phép thử tình cảm cho cặp đôi. Quân hồi hộp nhưng đoán Thương sẽ không tới. Dù vậy anh vẫn muốn chờ thêm.

Thương có tới gặp Quân? Cô giáo Giang có an toàn khi Minh tới? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 28 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

