Trong Bước chân vào đời tập 29 lên sóng tối nay, 28/4, Trang (Ngọc Thuỷ) bị Dũng (Hoàng Anh Vũ) lợi dụng để tung clip demo dự án mới của công ty từ chính email của Trang. Khi bị Linh (Vũ Thu Hoài) phát hiện, Trang cãi bằng được bởi không tin chuyện đó có thể xảy ra.

Sếp Tuấn (Lý Chí Huy) nói nếu không tìm được lý do thuyết phục để giải thích, chính Linh với tư cách là phụ trách dự án cũng sẽ phải rời ghế công ty.

Ở diễn biến khác, Trang tới nhà Dũng nhưng không ngờ lại thấy vợ cũ của Dũng ở đó. Mai Ly (Lưu Huyền Trang) như biết chuyện gì đã xảy ra và hỏi Trang: "Sao nói chuyện với chị cả mà lại trống không như thế hả cưng? Đã có danh phận chưa? Hàng của cưng cưng phải nắm rõ chứ sao lại hỏi chị như thế? Thông minh, xinh đẹp, tự tin lắm cơ mà? Bị cắt đuôi rồi à?"...

Lần này chính Hưng (Trung Đức) lại xuất hiện kịp thời ở nhà Dũng để giải cứu Trang khỏi rắc rối.

Trang sẽ làm gì khi biết bị Dũng lừa? Cô sẽ thoát khỏi rắc rối ở công ty ra sao? Hưng xử lý vợ cũ của Dũng thế nào?

