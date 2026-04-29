Trong Bước chân vào đời tập 30 lên sóng tối nay, 29/4, Mai Ly (Lưu Huyền Trang) - vợ cũ của Dũng (Hoàng Anh Vũ) phải nhập viện sau vụ ẩu đả với Trang (Ngọc Thuỷ) nên Thương (Quỳnh Kool) lại phải muối mặt đến bệnh viện để xin lỗi thay em gái. Tuy nhiên, Mai Ly quyết không nhượng bộ và doạ Trang hãy chuẩn bị tinh thần hầu toà mà không bận tâm tới lời cầu xin của Thương.

Thấy tình hình có vẻ căng, Lâm (Mạnh Trường) nói sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị song Mai Ly quyết không nhượng bộ, doạ sẽ buộc Trang phải trả giá trong tù.

Ở diễn biến khác, Trang hoảng loạn vì sợ phải đi tù. Hưng (Trung Đức) ngay lập tức an ủi cô Mai Ly đang làm quá chỉ để vòi tiền Trang. "Nhưng em làm gì có tiền. Lấy đâu ra tiền?", cô khóc nói. Hưng đáp: "Lấy ở chỗ chồng nó chứ đâu. Chẳng phải chúng nó cùng 1 giuộc à? Hay là em vẫn đắm đuối vì nó? Bình thường bản lĩnh lắm mà! Cùng lắm về quê anh mở quán karaoke cho mà làm". Nhận ra mình quá sai lầm, Trang chỉ biết khóc.

Trong khi đó, Thương quyết định về quê gặp bà ngoại để tìm cách gỡ rối cho em gái. Bà ngoại biết chuyện qua Minh (Sơn Tùng) nên trước đó đã vay mượn nhưng cũng không được bao nhiêu tiền. Chính vì vậy, Thương đề nghị bà cho mượn sổ đỏ để cô thế chấp ngân hàng lấy tiền đền bù cho Mai Ly.

Ai sẽ giúp Trang thoát tội?

