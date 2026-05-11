Trong Bước chân vào đời tập 34 lên sóng tối 11/5, Hưng (Trung Đức) biết Trang (Ngọc Thuỷ) mang bầu nên luôn động viên cô "sai thì sửa, chửa thì đẻ" và nhận mình là phao cứu sinh. Trang nói Hưng cứ nhận mình là chồng hay người yêu của cô cũng được khi làm thủ tục ở bệnh viện.

Sau đó Hưng tặng hoa chúc mừng Trang sắp làm mẹ và cho mình đứng tên làm chồng cô.

Trong khi đó, Thương (Quỳnh Kool) gần như đã trở thành người nhà của bà Hạnh (NSND Lan Hương) và Lâm (Mạnh Trường). Cô gửi lời cảm ơn mẹ con bà Hạnh vì đã giúp đỡ 3 chị em mình trong lúc khốn khó nhất. "Nếu không nhờ có anh tác động mọi chuyện sẽ không được êm xuôi như vậy. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều", Thương nói.

Lâm đáp lại bằng lời hỏi thăm Trang và khuyên em gái Thương nên tập trung vào việc tốt nghiệp trước rồi muốn làm gì thì làm. Lâm cũng không khách sáo mà mời Thương ở lại ăn với hai mẹ con như người thân trong gia đình.

Ở diễn biến khác, Minh (Sơn Tùng) thắc mắc vì cô giáo Giang (Lê Bống) đeo khẩu trang khi nói chuyện với mình. Giang giải thích do bệnh xoang tái phát nhưng Minh có cách để lột khẩu trang cô giáo, cũng là lúc vết thương ở khoé miệng Giang lộ ra.

Cô giáo giải thích mình không cẩn thận nên va vào cánh cửa nhưng lý do này không thuyết phục được Minh. Cậu đoán Giang bị chồng đánh và tuyên bố khi nào lớn sẽ "xử đẹp" giúp cô.

Cô Giang bị chồng bạo hành? Hưng đối xử tốt với Trang thật hay chỉ là mơ? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 34 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.