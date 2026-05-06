Trong Bước chân vào đời tập 33 lên sóng tối 6/5, gặp nhau ở hành lang bệnh viện khi tới thăm bà Hạnh (NSND Lan Hương), bà Dung (Quách Thu Phương) nhắc lại chuyện cũ liên quan đến chị em Thương (Quỳnh Kool) và cô đáp mọi chuyện đã qua không muốn nhắc lại nữa.

Đúng lúc đó Lâm (Mạnh Trường) mang cháo tới cho mẹ. Chứng kiến cuộc đối thoại thân mật hơn bình thường của Lâm và Thương, bà Dung hỏi thẳng cô trước mặt Lâm: "Nếu Quân (Huỳnh Anh) quay về và vẫn còn tình cảm với cháu sẽ thế nào?".

Trong khi đó, cách nói chuyện của Lâm và Thương khi ở bên nhau giờ đã khác. Lâm khuyên Thương sống bớt cực đoan để cuộc sống dễ chịu hơn. Cô đáp lại bằng lời cảm ơn và thái độ nhẹ nhàng thay vì gay gắt như trước. Thương nói mình xấu hổ vì luôn làm phiền Lâm. "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được, cứ thoải mái đi", anh đáp.

Ở diễn biến khác, Trang (Ngọc Thuỷ) nói với Minh (Sơn Tùng) phải bảo ban nhau học hành để còn giúp đỡ Thương. Trang thông báo với em trai về việc đã từ chối tình cảm của Hưng (Trung Đức) nên dặn Minh từ giờ đừng lên bar hay nhắn tin, gọi điện làm phiền Hưng nữa. Trang nói mình đang tập sống tử tế hơn.

Thương sẽ trả lời bà Dung ra sao? Lâm và Thương chính thức thành một cặp?