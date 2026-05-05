Trong Bước chân vào đời tập 32 lên sóng tối 5/5, Lâm (Mạnh Trường) đứng ra trả 300 triệu tiền đền bù cho Mai Ly (Lưu Huyền Trang) để giúp chị em Thương (Quỳnh Kool). Anh yêu cầu Mai Ly ký vào giấy xác nhận, đồng thời trả lại Thương 3 triệu mà cô đã gửi vợ cũ của Dũng trong lần đầu vào thăm ở viện. "Ăn tiền thiên hạ không dễ đâu", Lâm nói khi Mai Ly có ý chê bai họ quá keo kiệt, tính toán.

Ở diễn biến khác, Dũng (Hoàng Anh Vũ) gặp gỡ giám đốc công ty đối thủ của công ty mình đã làm việc trước đây. Dũng có vẻ hả hê vì đã cho công ty cũ một phen điêu đứng vì vỡ thầu do lộ clip demo dự án con đường di sản. Dẫu vậy Dũng vẫn cãi bay cãi biến, cho rằng mình không phải thủ phạm tung clip demo mà là Trang (Ngọc Thuỷ). Khi nghe giám đốc Venus nói sẽ mời Trang về làm giám đốc marketing, Dũng cười đáp: "Anh Vượng khéo lật kèo thế. Nhưng bạn ấy bây giờ đang bận chạy ngược chạy xuôi gánh em còng cả lưng".

Trong khi đó, Hưng (Trung Đức) lại một lần nữa giúp Trang thoát khỏi khủng hoảng do cô gây ra. Trang cảm ơn Hưng vì đã giải oan cho cô bằng clip bóc phốt Dũng trên mạng. "Anh làm vậy không phải vì em mà ghét những thằng phông bạt thích lợi dụng phụ nữ như em. Anh xin lỗi, anh thô nhưng mà thật", Hưng nói. Trang đáp cô biết Hưng có tình cảm với mình, cô cũng biết bản thân mình ích kỷ khi luôn lợi dụng tình cảm của Hưng. "Là anh tự nguyện mà", Hưng trả lời.

