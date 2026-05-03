Trong Bước chân vào đời tập 31 lên sóng tối 4/5, để có tiền đền bù cho Mai Ly (Lưu Huyền Trang) thay em gái, Thương (Quỳnh Kool) buộc phải đi vay lãi. Tuy nhiên Thương sốc khi biết mỗi ngày phải trả lãi tới gần 3 triệu đồng cho 500 triệu tiền vay. Thương quyết định bỏ của chạy lấy người khi tay vay lãi (Phan Thắng) đề nghị cô đổi tình lấy tiền.

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (NSND Lan Hương) hỏi ý kiến Lâm (Mạnh Trường) về việc muốn rút tiền tiết kiệm để cho Thương vay với lý do cô đã cùng đường. "Vâng, tiền tiết kiệm của mẹ thì muốn cho ai, tặng ai là quyền của mẹ", Lâm nhẹ nhàng đáp.

"Hoàn cảnh của Thương giờ không còn cách nào khác. Nếu không có sự giúp đỡ, mẹ chỉ lo con bé hiền lành, đáng thương ấy mất đi cả cuộc đời", bà Hạnh nói. Vì vậy Lâm ủng hộ quyết định của mẹ khi giúp Thương. Song bà Hạnh lại muốn Lâm thay mặt mình làm điều đó.

Trong khi đó, vì quá căng thẳng chạy vạy lo cho Trang (Ngọc Thuỷ), Thương không còn chút sức lực nào và ngã vật ra trong lúc quét sân trường. Thương sẽ vượt qua khó khăn ra sao? Lâm sẽ đứng ra lo liệu cho Thương? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 31 lên sóng VTV3 vào 20h tối 4/5.

Gái hư xinh xắn đang gây 'náo loạn' phim giờ vàng VTV là ai? Sự xuất hiện của nhân vật do diễn viên Hoàng Khánh Ly đóng khiến rating phim "Bước chân vào đời" tăng vọt còn khán giả thì hả hê.