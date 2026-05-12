Trong Bước chân vào đời tập 35 lên sóng tối 12/5, chẳng bao lâu sau chuyện của Trang (Ngọc Thuỷ), Dũng (Hoàng Anh Vũ) đã có người tình mới. Tình cờ Dũng lại dẫn bạn gái mới đến đúng cửa hàng mà Trang đang làm thêm để mua sắm. Trang không bỏ lỡ cơ hội gợi ý cho con mồi mới của Dũng sở khanh tên một vài món ăn và địa điểm trước đây mình cũng đã từng được trải nghiệm.

Ở diễn biến khác, bà Dung (Quách Thu Phương) tìm mọi cách liên hệ với Quân (Huỳnh Anh) nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Không thể chịu cảnh mất con, bà Dung liền đến nhà gặp Thương (Quỳnh Kool) để hỏi dò thông tin. Dù vậy Thương nói mọi chuyện đã kết thúc và cô không muốn nhắc lại. Cho rằng có thể cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau nên bà Dung đề nghị Thương nếu cô gọi được Quân về bà sẽ đồng ý cho cả 2 đến với nhau.

Trong khi đó, Minh (Sơn Tùng) lo lắng cho tình trạng của cô giáo Giang (Lê Bống) nên thông báo sự việc cho chị gái. "Em chắc chắn chị ấy bị chồng bạo hành. Em đã thấy nhiều lần như thế rồi", Minh nói. Thương đáp: "Lo lắng cho chị Giang là tốt nhưng chị ấy có cuộc sống riêng, chị em mình phải tôn trọng không thay đổi được gì đâu". Chứng kiến thái độ khác lạ của Minh, Trang nhận định rằng em trai đã cảm nắng cô giáo Giang.

Minh sẽ hành động ra sao để giúp Giang? Thương có đồng ý với đề nghị của bà Dung? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 35 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.