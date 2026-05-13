Trong Bước chân vào đời tập 36 và cũng là tập cuối lên sóng tối nay, 13/5, Bờm (Phan Thắng) - tay anh chị cho vay nặng lãi từng có ý định cưỡng bức Thương (Quỳnh Kool) bất ngờ tới nhà bà ngoại cô ở quê đặt vấn đề mua lại căn nhà với mục đích xây khu nghỉ dưỡng. Không những vậy, Bờm còn muốn kết đôi với Thương và đồng ý để bà ngoại cô ở lại sinh sống mà không cần dọn đi.

Ở diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) đưa bà cháu Thương về nhà. Cô nhắn anh nên về sớm kẻo lỡ chuyến phà sang sông và nói nói sẽ gửi lại sớm số tiền đã vay mẹ con anh. "Hết giá trị lợi dụng rồi định đuổi khéo tôi đấy à? Thế là quyết định làm vợ người ta rồi à? Chính ra nhìn kỹ dân tài chính cao to đen hôi đó cũng được nên có tí xiêu lòng rồi", Lâm đáp.

Lâm đón Thương và dịu dàng hỏi cô: "Đi chợ về đấy à? với ánh mắt trìu mến rồi xách túi thức ăn hộ cô. Anh không ngần ngại đề nghị: "Cho tôi xin một suất cơm" trong sự ngỡ ngàng của Thương. "Bước chân vào đời không có đúng hay sai, trong tình yêu cũng vậy. Giờ muốn bước tiếp hay dừng lại?", anh hỏi. Thương trả lời rất khó để quên đi một người đã cho mình cảm giác được yêu thương và trân trọng. "Nếu không thể quên được tại sao không cố gắng cùng nhau bước tiếp", Lâm khuyên Thương.

Thương sẽ trả lời Lâm ra sao? Thương sẽ quay lại với Quân hay đến với Lâm? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập cuối lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.