Xu hướng này không chỉ tác động đến các tập đoàn công nghệ lớn mà còn đang làm thay đổi cách vận hành của các doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia trong ngành, khi AI ngày càng tham gia sâu vào quy trình phát triển phần mềm, lợi thế cạnh tranh không còn nằm đơn thuần ở quy mô đội ngũ hay chi phí nhân công. Thay vào đó, năng lực ứng dụng AI, kinh nghiệm triển khai sản phẩm và khả năng giải quyết các bài toán kinh doanh thực tế đang trở thành những yếu tố quan trọng hơn.

AI đang tái định hình ngành phát triển phần mềm

Theo các khảo sát của Gartner, AI đang dần hiện diện trong hầu hết các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, lập trình, kiểm thử đến vận hành sản phẩm.

Xu hướng này đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn dự báo của nhiều doanh nghiệp. Việc AI tham gia vào phần lớn các công đoạn phát triển phần mềm thúc đẩy sự chuyển dịch từ mô hình phát triển truyền thống sang mô hình "AI-native".

Không chỉ giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại, AI còn mang lại những cải thiện đáng kể về năng suất. Nghiên cứu của McKinsey cho thấy các nhóm phát triển phần mềm có hiệu suất cao khi ứng dụng AI có thể nâng năng suất từ 16 - 30%, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm từ 31 - 45% và rút ngắn đáng kể thời gian phát hành phiên bản mới.

Tại sự kiện DevDay 2026, nhiều chuyên gia cũng ghi nhận AI đang giúp kỹ sư phần mềm nâng cao năng suất từ 20 - 30% trong các tác vụ phát triển phần mềm hàng ngày.

Những con số này cho thấy AI không chỉ là công cụ hỗ trợ lập trình mà còn đang trở thành một yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phần mềm.

Doanh nghiệp phần mềm Việt tìm hướng đi mới

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chia sẻ bên lề lễ trao giải Sao Khuê 2026, anh Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh của Saigon Technology, cho rằng AI không thay thế kỹ sư phần mềm mà đang thay đổi cách họ làm việc.

"Chúng tôi không xem AI là mối đe dọa. Ngược lại, đây là công cụ giúp kỹ sư làm việc hiệu quả hơn, tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết bài toán kinh doanh và tạo ra giá trị thực cho khách hàng”, anh Nguyễn Đức Minh cho hay.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc ứng dụng AI không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn cho phép đội ngũ kỹ thuật dành nhiều thời gian hơn cho các công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo, kinh nghiệm triển khai và khả năng giải quyết các bài toán phức tạp.

Sao Khuê 2026 phản ánh xu hướng AI hóa của ngành công nghệ

Sự dịch chuyển này cũng được phản ánh rõ nét tại Giải thưởng Sao Khuê những năm gần đây.

Theo số liệu từ VINASA, hơn 90% sản phẩm và dịch vụ được vinh danh tại Sao Khuê 2024 đã tích hợp các thành phần AI trong giải pháp của mình. Đến năm 2026, chương trình tiếp tục ghi nhận 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp công nghệ được trao giải, trong đó AI trở thành một trong những xu hướng nổi bật nhất.

Trong bối cảnh đó, Saigon Technology được vinh danh tại hạng mục Dịch vụ Phát triển Phần mềm Tùy chỉnh Ứng dụng AI Coding Hàng đầu Việt Nam. Theo giới chuyên môn, sự xuất hiện của các hạng mục liên quan đến AI cho thấy ngành phần mềm Việt Nam đang từng bước chuyển dịch từ mô hình cung cấp dịch vụ truyền thống sang các mô hình có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Đây cũng không phải lần đầu doanh nghiệp được ghi nhận tại giải thưởng này. Trước đó, Saigon Technology từng được vinh danh tại Sao Khuê 2019 và 2020.

Thanh Loan