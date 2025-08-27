Những công cụ AI như ChatGPT khiến sinh viên mới ra trường khó tìm việc làm hơn trước. Ảnh: Bloomberg

Trong báo cáo công bố hôm 26/8, nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford cho biết trong ba năm qua, số việc làm dành cho người mới bắt đầu ở những ngành có mức độ tiếp xúc cao với AI - chẳng hạn kế toán, lập trình viên hay trợ lý hành chính - đã giảm 13%. Ngược lại, xu hướng việc làm vẫn ổn định hoặc cải thiện với những lao động có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực, dù tốc độ có chậm lại với nhóm tuổi 22 - 25. Ở chiều ngược lại, các công việc ít liên quan đến công nghệ như điều dưỡng lại có xu hướng tăng.

Nghiên cứu do nhà kinh tế Erik Brynjolfsson cùng các cộng sự tại Stanford Digital Economy Lab thực hiện, góp thêm tiếng nói vào loạt báo cáo gần đây về tác động của làn sóng AI đối với thị trường lao động.

Sự xuất hiện của ChatGPT vào tháng 11/2022 đã thổi bùng cả sự hứng khởi lẫn lo ngại xoay quanh AI tạo sinh. Từ đó đến nay, các chatbot được dùng trong đủ lĩnh vực – từ viết mã, viết báo cáo đến trò chuyện trị liệu – trong khi các công ty công nghệ liên tục tung ra những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu này.

Sự phổ biến nhanh chóng đã khơi dậy tranh luận về việc AI sẽ hỗ trợ con người hay thay thế việc làm. Theo nhóm nghiên cứu Stanford, những ngành nghề ghi nhận sự sụt giảm nhiều nhất là nơi AI có khả năng trực tiếp tự động hóa công việc thay vì chỉ hỗ trợ con người làm tốt hơn.

Để tiến hành nghiên cứu, nhóm đã phân tích dữ liệu từ Automatic Data Processing (ADP) – công ty chuyên xử lý bảng lương cho hàng triệu lao động tại hàng chục nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng báo cáo này hiện chưa qua phản biện khoa học (peer review).

(Theo Bloomberg)