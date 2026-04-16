Gần 200 kỹ sư của Apple sẽ phải tham dự một khóa huấn luyện lập trình bằng AI kéo dài nhiều tuần. Về lý thuyết, đợt đào tạo này được kỳ vọng giúp cải thiện trợ lý ảo Siri.

Apple vẫn chưa thể mang đến một Siri thông minh hơn. Ảnh: MacRumors

Gần hai năm sau khi công bố tại WWDC 2024, bản nâng cấp được chờ đợi của Siri vẫn chưa xuất hiện. Quá trình phát triển vấp phải một số trở ngại và nhiều ý kiến cho rằng Apple đã tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, công ty vẫn không chùn bước.

Theo The Information, gần 200 kỹ sư đang làm việc cho dự án Siri sẽ được gửi đến một "trại huấn luyện lập trình". Tại đây, họ sẽ học cách lập trình bằng các tiện ích dựa trên AI trong vài tuần.

Báo cáo cho biết đợt huấn luyện này sẽ để lại 60 nhân viên làm đội ngũ phát triển Siri nòng cốt, trong khi 60 kỹ sư khác sẽ được giao nhiệm vụ đánh giá hiệu suất của trợ lý ảo này.

Động thái này được cho là một phản ứng trước bối cảnh lập trình luôn thay đổi, vốn đang bị chi phối bởi các trợ lý lập trình như Codex của OpenAI và Claude Code của Anthropic.

Việc phần mềm Xcode 26.3 được bổ sung hỗ trợ cho các tiện ích lập trình tác nhân cho thấy định hướng hợp lý của Apple khi theo đuổi công nghệ này trong nội bộ.

The Information cũng khẳng định các công cụ lập trình AI đã phát triển mạnh mẽ tại một số bộ phận nhất định của Apple, dẫn đến việc phân bổ ngân sách lớn cho Claude Code, cùng nhiều tiện ích khác.

Phần mềm lập trình tác nhân được cho là giúp nhân viên Apple tạo ra nhiều mã lệnh hơn trước đây.

Trại huấn luyện lập trình AI không phải là thay đổi duy nhất mà Apple thực hiện sau khi trì hoãn bản nâng cấp Siri.

Thay vì được dẫn dắt bởi John Giannandrea, cựu giám đốc AI của Apple, bộ phận Siri hiện nằm dưới sự điều hành của Mike Rockwell, người nổi tiếng với vai trò trong đợt ra mắt kính Apple Vision Pro.

Các mô hình Apple Intelligence cốt lõi cũng sẽ nhận được bản nâng cấp nhờ Google Gemini. Nếu không có thêm sự chậm trễ nào, Siri phiên bản mới được cho là sẽ có khả năng hoàn thành các lệnh gồm nhiều bước đồng thời cung cấp trải nghiệm theo phong cách chatbot.

Cuối cùng, vẫn còn phải xem Siri tích hợp AI sẽ hoạt động ra sao khi so sánh với các đối thủ sừng sỏ như ChatGPT và Claude. Apple dự kiến mang đến bản nâng cấp Siri đã bị trì hoãn từ lâu tại sự kiện WWDC 2026, bắt đầu vào ngày 8/6 tới.

(Theo Apple Insider)