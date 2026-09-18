Geely vừa công bố gói pin thể rắn cao cấp nhất đạt mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg.

Hiện dòng pin điện phân lỏng hiện tại của Geely mang tên "Golden Brick" đang sở hữu công suất sạc 1093 kW, vượt ngưỡng 1000 kW của ngành và đạt mật độ năng lượng ở cấp độ cell khoảng 250 Wh/kg. Như vậy, thế hệ pin thể rắn mới đã tăng gấp đôi mật độ tích trữ năng lượng với mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg.

Sự nhảy vọt này cho phép các kỹ sư tối ưu hóa trọng lượng xe, lưu trữ năng lượng lớn hơn trong cùng một không gian mà không cần gia tăng kích thước vật lý của bộ pin.

Đáng chú ý, pin thể rắn Geely còn có tuổi thọ vận hành được tuyên bố đạt mức trên 600.000 dặm. Sự kết hợp giữa mật độ năng lượng cao và vòng đời dài tạo nên chuẩn mực mới về độ bền và hiệu quả kinh tế cho phương tiện chạy điện.

Về an toàn kỹ thuật và độ ổn định cấu trúc, pin thể rắn của Geely có ưu thế so với công nghệ pin điện phân lỏng truyền thống. Việc chuyển đổi sang chất điện phân rắn giúp giảm các hợp chất hóa học dễ bay hơi, nâng cao mức độ an toàn khi xảy ra tai nạn và hạn chế nguy cơ quá nhiệt trong quá trình vận hành.

Để đạt được chất lượng vận hành, Geely đã hợp tác với tập đoàn hóa chất hàng đầu Dow Chemical trong nghiên cứu phát triển vật liệu chuyên sâu. Hai bên đã phát triển loại keo dán cấu trúc chuyên dụng dành cho pin thể rắn.

Vật liệu kết dính này có khả năng duy trì độ ổn định cơ - hóa học trong dải nhiệt độ từ -40 độ C đến +120 độ C. Đột phá về vật liệu liên kết giúp hệ thống pin thể rắn của Geely duy trì tính toàn vẹn cấu trúc và độ bền dưới các điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt trên toàn cầu.

Bên cạnh độ an toàn và tuổi thọ, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc cùng hiệu suất vận hành là những yếu tố định hình trải nghiệm người dùng xe điện Geely. Với gói pin thể rắn 500 Wh/kg, Geely khẳng định một chiếc xe điện trang bị công nghệ này sẽ đạt phạm vi hoạt động vượt quá 1.000 km, tương đương hơn 621 dặm (hoặc hơn 600 dặm) chỉ với một lần sạc. Con số này đưa năng lực di chuyển của xe điện sánh ngang, thậm chí vượt qua các dòng xe chạy bằng động cơ diesel truyền thống, góp phần loại bỏ rào cản tâm lý về khoảng cách di chuyển.

Công nghệ pin thể rắn của Geely mang lại lợi thế về động học dòng điện, cho phép tối ưu hóa hiệu suất cho cả quá trình sạc và xả.

Việc nâng cao hiệu suất sạc và xả giúp cắt giảm thời gian chờ tại trạm sạc, tăng khả năng truyền tải điện năng tức thì tới hệ truyền động, nâng cao hiệu suất vận hành và mang lại cảm giác lái vượt trội cho các dòng xe điện thế hệ mới.

Trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo ngành từng hoài nghi về khả năng thương mại hóa pin thể rắn do những thách thức trong sản xuất quy mô công nghiệp lớn, Geely đã tiến hành thử nghiệm thực tế công nghệ này trực tiếp trên xe từ năm 2026.

Geely dự kiến triển khai thí điểm trên tất cả các thương hiệu thuộc danh mục sản phẩm vào năm 2027. Trong tương quan với các đối thủ lớn, nhà sản xuất pin CATL hiện mới xếp hạng công nghệ thể rắn ở cấp độ 4 trên thang Mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL) 9 cấp và hướng tới cấp độ TRL 7 hoặc 8, trong khi BYD cũng mới lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm sản xuất vào năm 2027.

Việc Geely trực tiếp thử nghiệm vận hành thực tế và chuẩn bị tích hợp pin thể rắn lên hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn cho thấy vị thế tiên phong mang tính thực tế cao.

Việc Geely công bố nghiên cứu và ứng dụng pin thể rắn với mật độ 500 Wh/kg là một cú hích công nghệ quan trọng, khẳng định năng lực dẫn dắt của thương hiệu trong việc giải quyết những điểm nghẽn lớn của ngành xe điện toàn cầu như phạm vi di chuyển, an toàn cháy nổ, thời gian sạc và độ bền bộ pin.

Mẫu xe thuần điện EX5 của Geely đang được phân phối tại thị trường Việt

Trong cấu trúc liên doanh, Tasco đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của hệ sinh thái Geely tại Việt Nam. Không chỉ khẳng định vị thế nhà phân phối ô tô hàng đầu thị trường thông qua Tasco Auto với mạng lưới hơn 150 showroom cùng 15 thương hiệu, doanh nghiệp còn làm chủ hạ tầng giao thông thông minh và nền tảng "VETC Trạm sạc" - vừa đạt cột mốc kết nối hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, tạo bệ phóng hạ tầng cho dải xe năng lượng mới của Geely tại Việt Nam.

(Nguồn: Tasco Auto)