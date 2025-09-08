Ngày 9/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt quan trọng, phản ánh định hướng chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

“Việc đổi tên không đơn thuần là thay đổi định danh, nó còn gắn với một tư duy phát triển mới, cho thấy sự chủ động của Petrovietnam trong việc thích ứng với chuyển dịch năng lượng toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, ông Lê Thọ Bình - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Lê Thọ Bình - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

Phù hợp với xu thế toàn cầu

Trong hơn nửa thế kỷ qua, Petrovietnam là một trong những trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ do biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và áp lực giảm phát thải ròng, việc chỉ tập trung vào khai thác dầu khí không còn phù hợp. Tên gọi mới - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia - thể hiện tham vọng định vị Petrovietnam thành một tổ hợp tích hợp, tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực công nghiệp nền tảng và hệ sinh thái năng lượng hiện đại.

Theo định hướng mới, Petrovietnam sẽ mở rộng hoạt động dựa trên 3 trụ cột chính: Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ. Từ điện khí, năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, lưu trữ năng lượng, cho đến phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế tạo thiết bị, R&D công nghệ sạch... tất cả đều nằm trong chiến lược dài hạn của tập đoàn.

Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá cao việc Petrovietnam đi theo mô hình phát triển này: “Đây là hướng đi phù hợp với xu thế của các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới như BP, Shell hay TotalEnergies - những doanh nghiệp đã vượt ra khỏi vai trò công ty dầu khí để trở thành tổ hợp năng lượng - công nghệ - dịch vụ toàn cầu. Petrovietnam đang chọn một hướng đi đầy tham vọng và hoàn toàn chính đáng”.

Thương hiệu Petrovietnam sẽ phát triển lên một tầm vóc cao hơn, hiện đại hơn, toàn diện hơn

Sứ mệnh mới và những thách thức

Đằng sau tên gọi mới là yêu cầu cấp thiết phải tái định vị mô hình hoạt động. Để thực hiện được sứ mệnh mới, Petrovietnam cần vượt qua 3 thách thức lớn: Tái cơ cấu quản trị theo hướng minh bạch - linh hoạt - hiệu quả; đầu tư chiều sâu vào công nghệ và đổi mới sáng tạo; và nâng cấp năng lực cạnh tranh ở quy mô khu vực và toàn cầu.

“Petrovietnam không thể chỉ mua công nghệ về sử dụng mà phải đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển. Chỉ khi làm chủ công nghệ, tập đoàn mới có thể trở thành người dẫn dắt chiến lược năng lượng quốc gia”, ông Bình nói.

Ông Bình cho rằng: “Thách thức lớn nhất hiện nay là hiện thực hóa tên gọi mới bằng năng lực và chiến lược cụ thể, thông qua các hành động và giải pháp thiết thực”. Tên gọi Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò trung tâm của Petrovietnam trong việc đảm bảo an ninh năng lượng mà còn đặt kỳ vọng vào một hình mẫu doanh nghiệp nhà nước đổi mới, gắn kết lợi ích quốc gia với xu thế phát triển bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện của Petrovietnam, mà là phép thử cho năng lực chuyển đổi của cả nền kinh tế trong kỷ nguyên năng lượng mới.

Ngọc Minh