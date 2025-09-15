CATL, nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới, vừa ra mắt công nghệ pin mới dành cho thị trường châu Âu với tên gọi Shenxing Pro.

Phiên bản pin siêu bền, dung lượng lớn 122 kWh cho phép xe điện di chuyển tối đa 745 km theo chuẩn WLTP (châu Âu). Thời gian sạc từ 10% lên 80% chỉ mất 15 phút, tương đương 274-402 km quãng đường thực tế, tùy vào mức tiêu thụ năng lượng của xe.

CATL cho biết loại pin này có độ bền ấn tượng: chỉ suy giảm khoảng 9% sau 200.000 km và vẫn giữ 70% dung lượng sau 1 triệu km cùng 10.000 chu kỳ sạc - xả.

Trong khi đó, phiên bản pin sạc siêu nhanh có dung lượng 110 kWh, cho phép sạc từ 10% đến 80% chỉ trong 10 phút. Theo chuẩn WLTP, một lần sạc nhanh như vậy giúp xe chạy thêm 478 km; theo chuẩn EPA (Mỹ), mức này vượt trội so với hầu hết dòng xe điện hiện nay.

Pin xe điện Trung Quốc sạc siêu tốc.

Hiện vẫn chưa rõ công nghệ này được trang bị cho những mẫu xe nào. CATL giới thiệu Shenxing Pro cho phép xe điện di chuyển quãng đường cực xa và sạc cực nhanh, đồng thời duy trì chất lượng pin lâu dài.

Điểm khác biệt của Shenxing Pro nằm ở cấu trúc cell dạng sóng, cho phép sắp xếp trực tiếp cell pin vào khối pin thay vì ghép thành mô-đun truyền thống. Cách tiếp cận này giúp tăng mật độ năng lượng - thách thức vốn có của pin LFP - đồng thời giữ được độ bền và an toàn. Tuy nhiên, CATL vẫn chưa công bố con số cụ thể về mật độ năng lượng của dòng pin mới.

Cùng với việc ra mắt Shenxing Pro, CATL khẳng định quyết tâm mở rộng tại châu Âu. Doanh nghiệp cho biết đã đầu tư 12,9 tỷ USD vào khu vực này, bao gồm các nhà máy tại Hungary, Đức và Tây Ban Nha, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh: từ sản xuất vật liệu, chế tạo pin đến tái sử dụng và tái chế.

Tuy vậy, công nghệ này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng thực tế, nhưng những công bố từ CATL đang tạo kỳ vọng lớn cho ngành xe điện. Nếu các thông số đúng như quảng bá, Shenxing Pro có thể trở thành bước ngoặt giúp giải quyết nỗi lo lớn nhất của người dùng châu Âu: quãng đường hạn chế và thời gian sạc lâu.