Phạm vi hoạt động là một trong những rào cản lớn nhất đối với xe điện. Hệ thống quản lý pin (BMS) hiện tại thường cung cấp ước tính SOC chưa đủ chính xác, dẫn đến việc hiển thị phạm vi hoạt động không đáng tin cậy.

Công nghệ mới của Trung Quốc giải quyết trực tiếp vấn đề này, đưa ra ước tính SOC chính xác hơn, giúp lái xe an tâm hơn về phạm vi di chuyển, đồng thời mở ra tiềm năng cho các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Green Energy and Intelligent Transportation, công nghệ này dựa trên sự kết hợp giữa mô hình động lực học khí - lỏng và bộ lọc Kalman mở rộng kép tiên tiến.

Qua đó, độ chính xác được nâng cao và mang lại nhiều lợi ích khác. Khả năng theo dõi trạng thái pin một cách chuẩn xác cho phép tối ưu hóa các giao thức sạc nhanh. Điều này giúp tối đa hóa tốc độ sạc mà vẫn đảm bảo tuổi thọ của pin.

Trung Quốc đi đầu về nghiên cứu pin xe điện. Ảnh: SCMP

Các nhà nghiên cứu cho biết, phương pháp này có hiệu quả tính toán cao, cho phép tích hợp vào các hệ thống BMS hiện có mà không cần nâng cấp phần cứng, mở rộng phạm vi ứng dụng.

Trong điều kiện bình thường, sai số tối đa của SOC chỉ là 0,016 (tương đương 1,6%) - mức độ chính xác cực kỳ quan trọng cho việc ước tính phạm vi hoạt động của xe điện.

Khi pin có sai số ban đầu đáng kể lên tới 50%, hệ thống có thể tự điều chỉnh và khôi phục độ chính xác chỉ trong vòng 5 giây, nhanh hơn 20 lần so với các phương pháp truyền thống vốn cần hơn 100 giây.

Theo các nhà nghiên cứu, công nghệ mới có thể mở rộng áp dụng cho nhiều loại pin hóa học khác nhau, chẳng hạn như pin LiFePO4.

Ngoài ra, các hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn sử dụng công nghệ này có thể cung cấp dịch vụ lưới điện, tăng cường tích hợp và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.