Cuối tháng 1/2026, thị trường xe bùng nổ với màn ra mắt ấn tượng của Toyota Hilux thế hệ thứ 9. Mẫu bán tải Nhật đã đổi mới toàn diện theo định hướng riêng. Sự kết hợp giữa giá trị bền bỉ, tiết kiệm, tin cậy đã trở thành thương hiệu với những sáng tạo mới về ngôn ngữ thiết kế, bổ sung tiện nghi, công nghệ lái và tính năng an toàn phù hợp với thị hiếu người dùng mà không làm “mất chất” Toyota. Hilux đã vẽ ra một lối đi riêng cho thị trường bán tải Việt.

Bán tải đa nhiệm

Toyota Hilux hoàn toàn mới “thoát mác” chất xe thuần công việc. Ảnh: TMV

Hilux thế hệ mới đánh dấu bước đi rõ ràng của Toyota trong việc mở rộng tệp khách hàng bằng chiến lược phân hóa sản phẩm. Từ Hilux Standard một cầu số sàn với mức giá chỉ từ 632 triệu đồng dành cho nhóm khách hàng cần một công cụ lao động hiệu quả, đến Hilux Pro một cầu số tự động phục vụ những nhu cầu vận hành thực dụng hàng ngày, thì Hilux Trailhunter hai cầu số tự động không còn đơn thuần là một chiếc bán tải phục vụ công việc. Đây là lựa chọn thỏa mãn những khách hàng yêu thích trải nghiệm, đam mê khám phá và khẳng định dấu ấn cá nhân trên mọi hành trình.

Hilux 2026 thu hút đông đảo khách hàng tìm hiểu và lái thử. Ảnh: TMV

Dù được định vị cho những nhóm khách hàng khác nhau, song cả ba phiên bản Hilux đều được trang bị chung khối động cơ diesel tăng áp 2.8L, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại từ 420-500 Nm tùy cấu hình hộp số. Nếu nhiều hãng xe lựa chọn phân cấp động cơ để tạo khoảng cách giữa các phiên bản, Toyota lại theo đuổi cách tiếp cận “công bằng” hơn, khi mọi khách hàng đều được trải nghiệm nền tảng vận hành mạnh mẽ vốn làm nên tên tuổi của Hilux.

Chính những thay đổi toàn diện đã giúp Hilux chinh phục cả những khách hàng trước đây chưa thực sự quan tâm đến dòng xe này. Từ một mẫu bán tải được biết đến chủ yếu bởi sự bền bỉ và thực dụng, Hilux thế hệ mới đã trở nên trẻ trung, hiện đại và giàu cá tính hơn. Là một trong những khách hàng sở hữu Hilux Trailhunter trong tháng 3, anh Quốc Trường, làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc cho biết, yếu tố đầu tiên khiến anh chú ý đến mẫu xe này chính là diện mạo.

“Tôi theo trường phái duy mỹ nên trước khi tìm hiểu xe lái có hay không, vận hành có bền bỉ không thì điều đầu tiên phải là chiếc xe có đẹp hay không. Chỉ khi thực sự hợp mắt, mình mới có cảm hứng gắn bó lâu dài. Hilux hiện nay có thiết kế trẻ trung, cá tính, giữ chất mạnh mẽ của bán tải nhưng không quá phô trương. Mỗi khi đỗ xe giữa một bãi xe với nhiều thương hiệu và mẫu bán tải khác nhau, tôi vẫn dễ dàng nhận ra chiếc xe của mình chỉ sau vài giây đưa mắt. Khoang lái đúng chất SUV hạng sang Land Cruiser Prado hay phảng phất chút dáng vẻ của mẫu Tacoma tôi từng lái ở nước ngoài giúp tôi có cảm hứng hơn mỗi lần di chuyển”, anh Trường chia sẻ.

Thiết kế đẹp mắt, chủ xe thêm cảm hứng mỗi lần cầm lái. Ảnh: NVCC

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Hilux thế hệ mới còn chinh phục khách hàng bởi trải nghiệm vận hành ấn tượng. Theo anh Trường, chiếc xe cho cảm giác lái êm ái hơn đáng kể so với thế hệ trước đó. Hệ thống lái trợ lực điện giúp vô-lăng nhẹ nhàng khi di chuyển trong phố nhưng vẫn duy trì độ chính xác ở tốc độ cao. Trong khi đó, các trang bị như chế độ lái đa địa hình MTS, hệ dẫn động hai cầu và khóa vi sai cầu sau mang đến sự tự tin cho những chuyến đi khám phá và thỏa mãn đam mê off-road của chủ xe.

Duy trì vị thế vững chắc

Theo Toyota, nếu như giai đoạn trước đó, Hilux hiếm khi đạt doanh số trên 500 xe thì từ khi ra mắt thế hệ mới đến nay, mẫu bán tải Toyota duy trì mức bán ổn định, trung bình 700 xe/tháng. Với 2.981 xe bán ra trong 5 tháng đầu năm, doanh số đã tương đương khoảng 85% tổng số xe Hilux bán ra trong cả năm 2025 (3.501 xe), cho thấy tốc độ tăng trưởng tích cực của mẫu xe này trên thị trường. Có những thời điểm, Hilux còn vượt các đối thủ, vươn lên dẫn đầu mảng xe bán tải tại Việt Nam.

Doanh số trung bình tháng của Hilux đạt 700 xe/tháng, kể từ khi ra mắt đến tháng 5. Ảnh: TMV

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong chính sách quản lý phương tiện cũng góp phần tạo động lực tăng trưởng cho các mẫu bán tải như Hilux. Việc được lưu thông trong nội đô Hà Nội 24/24 giờ giúp dòng xe này phát huy tối đa lợi thế đa dụng vốn có, từ vận chuyển hàng hóa, phục vụ công việc đến đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của cá nhân và gia đình.

Sự đổi mới toàn diện, mức giá dễ tiếp cận từ 632 - 903 triệu đồng (tùy phiên bản), nguồn cung ổn định cùng hệ thống 87 đại lý phủ khắp 31/34 tỉnh thành, việc sở hữu mẫu bán tải nhập Thái trở nên dễ dàng hơn với người dùng Việt.