Bắc Ninh:

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Sáng 4/6, lực lượng chức năng phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) phối hợp cùng người dân tiến hành tháo dỡ 2 ngôi nhà bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng sau sự cố đào móng của công trình bên cạnh.

Hình ảnh sụt lún, hư hỏng của 2 ngôi nhà nằm cạnh công trình đang đào móng.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra sự cố đã được chính quyền địa phương phong tỏa để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng và người dân được huy động tham gia tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản còn lại của các hộ dân.

Trao đổi với VietNamNet, ông T., chủ ngôi nhà bị ảnh hưởng cho biết, gia đình vừa hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo ngôi nhà và cửa hàng kinh doanh cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, trong quá trình công trình bên cạnh đào móng, ngôi nhà của gia đình xuất hiện dấu hiệu sụt lún, nứt gãy rồi nhanh chóng nghiêng về phía hố móng.

"Sự cố diễn biến rất nhanh, chúng tôi không kịp trở tay. Nhiều tài sản, hàng hóa vẫn còn mắc kẹt bên trong ngôi nhà", ông T. cho biết.

Cận cảnh ngôi nhà được phá dỡ.

Theo ông T., gia đình và chủ công trình bên cạnh đã thống nhất phương án khắc phục hậu quả. Chủ công trình sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà của gia đình ông T. theo hiện trạng ban đầu.

"Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có thương vong về người. Chính quyền địa phương, hàng xóm và các lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình rất nhiệt tình trong việc di dời tài sản và khắc phục hậu quả", ông T. nói.

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng dân quân, công an, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn khu vực và tổ chức tháo dỡ công trình có nguy cơ đổ sập.

Theo ông Thanh, nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến quá trình thi công công trình mới. Ngôi nhà bị ảnh hưởng là công trình đã xây dựng từ nhiều năm trước với kết cấu móng kiểu cũ. Trong khi đó, công trình mới sử dụng phương pháp ép cọc, đào móng sâu, làm ảnh hưởng nền đất xung quanh, dẫn đến hiện tượng sụt lún, nứt, nghiêng tại nhà liền kề.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi hiện trường, bảo vệ tài sản cho người dân, đồng thời yêu cầu việc khắc phục sự cố phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hộ dân xung quanh", ông Thanh cho biết.

Một số hình ảnh tháo dỡ 2 ngôi nhà có nguy cơ đổ sập:

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 8h ngày 3/6, trong quá trình đào móng xây dựng nhà ở tại số 31 đường Thánh Thiên (phường Bắc Giang), nền móng ngôi nhà số 33 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.