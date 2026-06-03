Sáng 3/6, sự cố sụt lún xảy ra tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh khiến một căn nhà liền kề bị nứt, nghiêng, nghi do ảnh hưởng từ việc đào móng công trình bên cạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Văn C. (số nhà 31 đường Thánh Thiên) đào móng xây dựng nhà ở. Quá trình thi công, việc múc đất sâu được cho là ảnh hưởng đến nền móng căn nhà số 33 nằm sát bên cạnh, hiện là cửa hàng kinh doanh giày dép, túi xách của bà Nguyễn Thị Nh.

Hiện trường ngôi nhà bị nghiêng do nhà bên cạnh đào móng.

Tại hiện trường, căn nhà số 33 xuất hiện nhiều vết nứt lớn kéo dài ở mặt tiền và các mảng tường. Nhiều vị trí bê tông bong vỡ, kết cấu công trình hư hỏng nghiêm trọng. Đáng chú ý, ngôi nhà có dấu hiệu nghiêng hẳn về phía hố móng đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

Bà Nguyễn Thị Nh. cho biết gia đình vừa mua lại căn nhà, sửa chữa xong và chuẩn bị chuyển đến ở thì xảy ra sự cố. Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong có nhiều hàng hóa, tài sản giá trị nhưng may mắn không có người nên không xảy ra thương vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Bắc Giang có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương đồng thời làm việc với chủ công trình và hộ dân bị ảnh hưởng để thống nhất phương án khắc phục. Qua rà soát ban đầu, ngoài căn nhà số 33 bị nghiêng, khoảng 10 hộ dân lân cận bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Để đảm bảo an toàn, phường Bắc Giang đã di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời yêu cầu người dân không tiếp cận hiện trường cho đến khi sự cố được xử lý.

Theo đại diện chính quyền địa phương, chủ công trình đã liên hệ đơn vị thi công để triển khai phương án khắc phục khẩn cấp.