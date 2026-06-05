Ngày 5/6, lực lượng chức năng phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục phối hợp với người dân triển khai tháo dỡ hai ngôi nhà bị sụt lún, hư hỏng do ảnh hưởng từ quá trình đào móng xây dựng của công trình liền kề.

Sáng 5/6, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết, địa phương vẫn duy trì các lực lượng thường trực gồm an ninh cơ sở và đội trật tự đô thị để bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực xảy ra sự cố; đồng thời hỗ trợ bảo vệ an ninh, tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hình ảnh sụt lún, hư hỏng của 2 ngôi nhà nằm cạnh công trình đang đào móng.

Theo ông Thanh, trước diễn biến thời tiết phức tạp, đặc biệt trận mưa lớn kéo dài từ khoảng 22h ngày 4/6 đến 1h sáng 5/6, UBND phường đã cử lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra thực tế, chỉ đạo các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn do tác động của thiên tai đối với các công trình bị ảnh hưởng.

Cùng với việc tháo dỡ các hạng mục không bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đang triển khai các giải pháp gia cố móng đối với ngôi nhà số 25 đường Thánh Thiên, bao gồm đóng cừ bảo vệ móng, nghiên cứu phương án gia cố tường nhà và tiếp tục dọn dẹp phần công trình đã sập đổ.

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết, ngoài việc tập trung khắc phục hậu quả tại các công trình bị ảnh hưởng trực tiếp, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng kết cấu của các công trình lân cận để xác định mức độ tác động của sự cố.

"Chúng tôi đang yêu cầu đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá toàn diện các ngôi nhà xung quanh khu vực xảy ra sự cố nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu sụt lún, nứt gãy hoặc mất an toàn kết cấu. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chính quyền sẽ có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản", ông Thanh cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Giang, việc theo dõi hiện trạng các công trình vẫn đang được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có mưa lớn, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh các sự cố ngoài ý muốn.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, khoảng 8h ngày 3/6, trong quá trình đào móng xây dựng nhà ở tại số 31 đường Thánh Thiên (phường Bắc Giang), nền móng của ngôi nhà số 33 bên cạnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng sụt lún, nứt gãy.

Sự cố tiếp tục tác động đến các công trình liền kề, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương phong tỏa hiện trường, di dời người dân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.