Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi, việc giúp học sinh định vị bản thân từ sớm đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Không ít phụ huynh thừa nhận, con họ dù học giỏi vẫn thiếu định hướng rõ ràng về nghề nghiệp, kỹ năng sống và khả năng tự nhận thức. Ở lứa tuổi 15, nhiều em bước vào cấp học mới với tâm thế mơ hồ: “Con không biết mình thích gì, giỏi gì, nên học ngành nào”.

Từ thực tế đó, Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội đã triển khai “Viet My Student Growth” (VMSG) - một chương trình đào tạo được thiết kế có cơ sở khoa học, giúp học sinh hiểu rõ năng lực bản thân, khám phá thế mạnh và định hình hướng đi nghề nghiệp ngay từ năm lớp 10.

Học sinh hiểu mình để học đúng và phát triển đúng

Theo đại diện nhà trường, VMSG được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình đào tạo của Hệ Phổ thông Cao đẳng. Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh hiểu bản thân - phát triển kỹ năng - định hướng tương lai.

Ở học kỳ I, học sinh tham gia trắc nghiệm Đa trí thông minh và viết Thư đăng ký ngành học để hiểu rõ bản thân, xác định mục tiêu và định hướng nghề nghiệp. Sang học kỳ II, các em được rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội qua hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ và dự án học tập, giúp phát triển toàn diện và tự tin hơn trong học tập lẫn cuộc sống.

“Viet My Student Growth không phải là khóa học kỹ năng đơn thuần, mà là hành trình giúp học sinh tự hiểu mình, tự tìm động lực học tập và phát triển bản thân một cách bền vững”, đại diện Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội chia sẻ.

Hiểu học sinh bằng tâm lý học ứng dụng

Điểm đặc biệt của VMSG nằm ở nền tảng khoa học vững chắc. Chương trình được xây dựng dựa trên học thuyết Đa trí thông minh của nhà tâm lý học Alfred Binet, người đặt nền móng cho các bài trắc nghiệm IQ và phương pháp đánh giá năng lực học sinh hiện đại.

Từ góc nhìn khoa học này, Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội đã phát triển VMSG thành phiên bản Việt hóa, phù hợp với đặc điểm tâm lý và xã hội của học sinh Việt Nam. Các hoạt động không chỉ dừng ở trắc nghiệm lý thuyết mà được lồng ghép xuyên suốt trong chương trình học, giúp học sinh rèn luyện nhận thức thông qua trải nghiệm thực tế.

Theo đại diện nhà trường, việc hiểu rõ tâm lý lứa tuổi vị thành niên - giai đoạn học sinh dễ dao động, nhạy cảm và cần được định hướng đúng - là yếu tố khiến Việt Mỹ quyết tâm đưa VMSG trở thành một phần bắt buộc trong chương trình Hệ Phổ thông Cao đẳng.

Hệ Phổ thông Cao đẳng: Môi trường giáo dục khác biệt và phù hợp với lứa tuổi 15+

Hệ Phổ thông Cao đẳng tại Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội được thiết kế cho học sinh tốt nghiệp THCS, kết hợp giữa học văn hóa phổ thông và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Đây là hướng đi mới trong giáo dục, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn được định hướng nghề nghiệp sớm.

Khác với mô hình trung học phổ thông truyền thống, học sinh Hệ Phổ thông Cao đẳng vừa học chương trình văn hóa, vừa được tiếp cận với các môn nghề, trải nghiệm thực hành và hoạt động xã hội. Việc tích hợp chương trình Viet My Student Growth vào lộ trình học chính thức khiến Việt Mỹ trở thành một trong những trường đầu tiên đưa tâm lý học ứng dụng vào giáo dục định hướng sớm tại Việt Nam.

Chị Nguyễn Thu Hà - phụ huynh có con đang học Hệ Phổ thông Cao đẳng Việt Mỹ cho biết: “Trước khi vào trường, con tôi khá rụt rè, không biết mình thích gì. Sau vài tháng tham gia chương trình VMSG, cháu chủ động hơn, biết lập kế hoạch học tập và đặc biệt là bắt đầu nói về nghề mình yêu thích. Với tôi, đó là thay đổi rất đáng giá”.

Bạn Lê Huy Minh, học sinh lớp 10A3 Hệ Phổ thông Cao đẳng chia sẻ: “Em thấy chương trình này rất khác với những gì em từng học. Khi làm bài trắc nghiệm và viết thư về ngành nghề, em mới nhận ra mình thích làm việc sáng tạo, không hợp với học quá lý thuyết. Giờ em thấy vui hơn khi đi học, vì cảm giác mình đang đi đúng hướng”.

Hướng tới thế hệ học sinh biết mình là ai

Theo đại diện Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội, mục tiêu lớn nhất của chương trình Viet My Student Growth là hình thành một thế hệ học sinh chủ động, hiểu bản thân, có định hướng rõ ràng và biết nuôi dưỡng đam mê học tập.

“Hiểu bản thân là điểm khởi đầu của mọi hành trình thành công. Và chúng tôi tin rằng, với Viet My Student Growth, mỗi học sinh sẽ tìm được con đường của riêng mình, một cách tự tin và bền vững,” đại diện trường nhấn mạnh.

