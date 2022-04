6 kỹ năng mềm làm ‘bệ phóng’ tương lai cho Gen Z

Tư duy phản biện

Tư duy phản biện là khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng và có lập luận, hiểu rõ được mối liên hệ logic giữa các ý tưởng/quan điểm. Có được kỹ năng này, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức mới, tăng mức độ thấu hiểu những lý thuyết đã biết, củng cố các lập luận, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và giải quyết vấn đề trong công việc cũng như trong cuộc sống sau này.

Kỹ năng thuyết phục

Kỹ năng thuyết phục rất cần thiết trong mọi lĩnh vực. Thuyết phục bạn cùng phòng sắp xếp đồ đạc gọn gàng, thuyết phục sếp chấp nhận ý tưởng của bạn, thuyết phục khách hàng mua hàng, thậm chí là thuyết phục người bán hàng giảm giá cho bạn nữa… Đâu đâu cũng cần kỹ năng thuyết phục.

Một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất để rèn luyện kỹ năng thuyết phục là “Đắc nhân tâm”. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm đến một số cuốn sách khác như Made to Stick (Tạo ra thông điệp kết dính) hay To sell is human (Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng) để học hỏi thêm.

Kỹ năng lãnh đạo

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng mà bạn nên rèn luyện. Người có kỹ năng lãnh đạo sẽ là người có kỹ năng phân tích để dẫn đường, chỉ lối, xác định các mục tiêu rõ ràng để giúp nhân viên thực hiện đúng hướng. Cho dù bạn ở vị trí quản lý hay lãnh đạo một dự án, kỹ năng lãnh đạo luôn quan trọng, cho phép bạn thúc đẩy người khác hoàn thành một loạt các nhiệm vụ, thường là theo lịch trình cố định.

Lãnh đạo không chỉ là một kỹ năng mà là sự kết hợp của nhiều kỹ năng mềm khác.

Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận ra cảm xúc của bạn, hiểu rõ những cảm xúc của bản thân đang muốn nói điều gì và nắm được chúng ảnh hưởng tới những người xung quanh bạn như thế nào. Nó cũng liên quan tới nhận thức của bạn đối với người khác: khi bạn hiểu họ đang cảm thấy ra sao, nó sẽ giúp bạn gìn giữ các mối quan hệ hiệu quả.

Những người có chỉ số trí tuệ xúc cảm cao thường rất thành công trong hầu hết những gì họ làm. Họ vượt qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống dễ dàng hơn so với những người lúc nào cũng giận dữ hay lo lắng. Vì thế nên bạn cần phải tự rèn luyện kỹ năng này càng sớm càng tốt.

Quản lý thời gian

Đây là một kỹ năng quan trọng tạo nên những người thành công trong thời hiện đại. Đặc biệt, khi bạn trưởng thành và khá bận rộn, bạn cần phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, công việc và các mối quan hệ.

Cũng giống như các kỹ năng mềm khác, bạn có thể tự rèn luyện, tự học kỹ năng này từ Google.

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng quan trọng mà bạn không thể bỏ qua là kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng trong thế kỷ 21. Đó là những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hàng ngày giúp mọi người giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn.

Kỹ năng giao tiếp là mắt xích quan trọng trong các kỹ năng chúng ta cần học hỏi và hoàn thiện để đạt hiệu quả tương tác với các đối tác khác nhau, thúc đẩy kỹ năng làm việc nhóm - kỹ năng mà hầu hết các ngành nghề, mọi doanh nghiệp đều cần.

Hiện nay, không ít bạn trẻ trong quá trình giao tiếp còn nhiều lúng túng, thiếu tự tin, hoặc chưa đủ sự cuốn hút, hấp dẫn với người đối diện. Một số trung tâm đào tạo, học viện kỹ năng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đã triển khai và mở những lớp học giúp người trẻ cải thiện kỹ năng cần thiết này.

