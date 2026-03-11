Theo hãng tin tài chính Bloomberg, Apple đã sản xuất khoảng 55 triệu chiếc iPhone tại Ấn Độ trong năm 2025, tăng từ mức khoảng 40 triệu máy của năm trước đó. Với tổng sản lượng hàng năm thường dao động từ 220 triệu đến 230 triệu máy, quốc gia Nam Á này hiện đóng góp một phần tư (25%) tổng số iPhone trên toàn thế giới.

Con số này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2024, thời điểm các nguồn tin chưa xác định cho biết sản lượng tại Ấn Độ đạt 36 triệu máy. Thành tích này cũng giúp Apple hoàn thành chính xác mục tiêu được Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ tiết lộ hồi năm 2023: nâng tỷ trọng sản xuất iPhone nội địa từ mức 6% lên 25% vào năm 2025.

CEO Apple Tim Cook trong một chuyến công tác tại Ấn Độ. Ảnh: Apple

Apple bắt đầu vướng tin đồn chuyển hướng sản xuất sang Ấn Độ từ năm 2016. Đến tháng 5/2017, hãng chính thức hợp tác với nhà thầu Wistron để lắp ráp dòng iPhone SE. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, hoạt động này chỉ giới hạn ở các mẫu iPhone đời cũ và phục vụ riêng cho thị trường nội địa nhằm tối ưu hóa chi phí theo luật pháp sở tại. Việc yêu cầu các nhà cung cấp xây dựng nhà máy lắp ráp những mẫu máy mới và phức tạp nhất vào thời điểm đó được đánh giá là không mang lại hiệu quả kinh tế.

Bước ngoặt diễn ra từ năm 2022, khi Apple thay đổi chiến lược, định vị Ấn Độ thành trung tâm sản xuất tiềm năng cho mọi dòng iPhone để phân phối trên toàn cầu.

Sự chuyển dịch này xuất phát từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, sau đó tiếp tục bị đẩy lên cao bởi các chính sách thuế quan "có đi có lại" dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hơn hết, Apple nhận ra rủi ro khi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc. Các chính sách phong tỏa nghiêm ngặt thời kỳ Covid-19 từng gây chậm trễ nghiêm trọng cho nguồn cung iPhone 14, buộc hãng phải đưa ra tuyên bố hiếm hoi về tình hình đứt gãy lúc bấy giờ. Cùng với đó, tình trạng cắt điện luân phiên trên khắp Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất từ ít nhất năm 2021.

Những áp lực trên đã thúc đẩy Apple chi hàng triệu USD trong năm 2025 để tái cấu trúc mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu, đặc biệt khi các mức thuế quan liên tục thay đổi bắt đầu phát huy tác động. Tính đến tháng 1/2024, các đối tác cung ứng của hãng đã chi khoảng 16 tỷ USD cho quá trình chuyển dịch khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất hưởng lợi từ làn sóng này. Tuy nhiên, xét riêng về mảng iPhone, Ấn Độ vẫn là điểm đến lớn nhất, kéo theo sự sụt giảm đáng kể vị thế của các nhà cung cấp từ Trung Quốc.

(Theo Apple Insider)