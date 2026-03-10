Tại buổi họp báo công bố chuỗi Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (VSE) và Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam (VHF) chiều 10/3, bài toán cạnh tranh của ngành sản xuất phụ trợ và cơ khí trong nước được đặt ra cấp thiết.

Thực tế thị trường quốc tế đang phân hóa rõ rệt. Sản phẩm ngũ kim (vật dụng từ kim loại như đồng, sắt, nhôm phục vụ xây dựng, cơ khí) của Trung Quốc cạnh tranh mạnh về giá thành. Trong khi đó, hàng nhập khẩu từ châu Âu giữ vững vị thế ở phân khúc chất lượng cao cấp.

Ông Steven Ni, đại diện công ty triển lãm Uninet Exhibition (Singapore) nhận định: "Để cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập khẩu, doanh nghiệp ngũ kim Việt không thể đi theo lối mòn gia công giá rẻ hay đối đầu về chi phí".

Theo ông, cạnh tranh bằng giá nhân công rẻ không còn là lợi thế bền vững khi tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu ngày càng khắt khe. Doanh nghiệp trong nước cần chuyển dịch từ cung cấp sản phẩm giá rẻ sang cung cấp giá trị tối ưu. Phân khúc lý tưởng nhất hiện nay là mức trung và cận cao cấp, nơi khách hàng tìm kiếm giải pháp có chất lượng ổn định, thiết kế tinh gọn, giá hợp lý và dịch vụ linh hoạt.

Ông Steven Ni, đại diện Uninet Exhibition (Singapore) chia sẻ với báo chí tại sự kiện chiều 10/3. Ảnh: Du Lam

Việt Nam có lợi thế đặc thù về vị trí địa lý, khả năng giao hàng nhanh và chi phí Logistics (hậu cần) duy trì ở mức thấp trong khu vực ASEAN. “Doanh nghiệp Việt không cần phải giống Trung Quốc, cũng không thể giống châu Âu nhưng hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn thông minh, cân bằng giữa chất lượng, giá thành và dịch vụ”, ông Steven Ni nói.

Hệ sinh thái sản xuất thông minh

Để tiến lên phân khúc cao hơn, các doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ lõi như AI (trí tuệ nhân tạo), Internet vạn vật công nghiệp, Robot (người máy) và Digital Twin (bản sao số) nhằm kiểm soát chất lượng.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết sản xuất thông minh nằm trong số lĩnh vực then chốt được Chính phủ ưu tiên phát triển. Các công nghệ nền tảng đang thay đổi căn bản phương thức vận hành của nhà máy, tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), thông tin về những điểm nổi bật của chuỗi Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (VSE) và Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam (VHF). Ảnh: Du Lam

Việt Nam hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Một phần trong số này đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, để mở rộng quy mô, doanh nghiệp cần không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ chuyển giao.

Chuỗi triển lãm VSE và VHF 2026 do NIC phối hợp với Uninet Exhibition, EIMS Hàn Việt và Trung tâm Triển lãm và hội nghị Busan tổ chức nhằm phục vụ mục tiêu này. Sự kiện dự kiến quy tụ gần 500 gian hàng của khoảng 400 doanh nghiệp từ hơn 30 quốc gia, trong đó doanh nghiệp nước ngoài chiếm 60%.

Việc tổ chức song song tạo ra hệ sinh thái khép kín và toàn diện. VHF tập trung trưng bày công cụ, ngũ kim, linh kiện cơ khí; trong khi VSE giới thiệu các công nghệ nhà máy thông minh như UAV (máy bay không người lái), tự động hóa, in 3D.

Sự kiện được kỳ vọng là nơi kết nối chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành chế biến, chế tạo, đồng thời tạo đòn bẩy giúp doanh nghiệp Việt Nam làm chủ các giải pháp nhà máy thông minh toàn diện.