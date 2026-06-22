Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2026 (AVIFW) kéo dài trong 4 ngày vừa khép lại tại TPHCM, với sự tham gia của 15 nhà thiết kế và thương hiệu. Sự kiện năm nay với chủ đề Pure fashion in motion - Thời trang thuần khiết, tôn vinh tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang Việt.

Ca sĩ Tóc Tiên hát và diễn vedette ở buổi khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị bản sắc mà còn là tiếng nói của thế hệ trẻ tiếp nối - từ những người mẫu, biểu tượng thời trang, các nhà thiết kế đến bất kỳ ai đang sống cùng thời trang bằng tinh thần riêng của mình. Thế hệ trẻ sẽ mang đến nguồn năng lượng và góc nhìn mới cho thời trang Việt.

Trong đêm mở màn, NTK Tom Trandt giới thiệu bộ sưu tập Nguồn - kể câu chuyện về hành trình trở về với những giá trị nguyên bản, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin khơi nguồn bản sắc của chính mình.

Những cái tên Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu và Thảo Nguyễn tiếp tục trình làng thiết kế đặc trưng làm nên dấu ấn cá nhân.

Vanessa Pulgarín - Miss Grand All Stars mùa đầu (giữa) - làm nàng thơ của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn gây ấn tượng mạnh dù lần đầu “chào sân” tại chuỗi sự kiện. Nam NTK có thế mạnh ở các bộ váy cắt xẻ, đính kết cầu kỳ, được nhiều hoa hậu trong nước lẫn quốc tế chọn lựa.

Trong khi đó, các cái tên mới như: Nobody Knows by Kelbin Lei, ĐINH và Das Studios khiến khán giả bất ngờ khi mang đến góc nhìn thời trang phóng khoáng, đề cao sự tự do trong việc thể hiện bản sắc cá nhân.

Các nàng hậu trình diễn bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường.

NTK Đỗ Mạnh Cường - gương mặt hàng đầu làng thời trang nhận trọng trách kết màn cho chuỗi sự kiện. Show của NTK quy tụ hơn 130 người mẫu, 17 hoa, á hậu và nhiều gương mặt đình đám khác. Anh phá vỡ những quy chuẩn quen thuộc, mang đến sự táo bạo và nguồn năng lượng mới qua các thiết kế giàu tính ứng dụng.

Sự kiện còn quy tụ 5 nhà thiết kế quốc tế, mang đến những góc nhìn đa dạng về văn hóa và nghệ thuật sáng tạo từ nhiều quốc gia, lãnh thổ.

Các nhà thiết kế quốc tế mang đến những tuyên ngôn sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân, tạo nên bức tranh đa sắc về thời trang đương đại. NTK Angelo Cruciani (Italia) mở ra góc nhìn táo bạo với BST Metropolitan Amazone, trong khi NTK Frederick Lee (Singapore) gây ấn tượng bằng tinh thần Haute Couture qua Cult.

NTK Chung Chung Lee (Hàn Quốc) cùng LIE Spring/Summer 2026 – Run for Rhythm; In Your Own Lane truyền tải thông điệp sống theo nhịp điệu riêng, còn TANDT (Thái Lan) mang đến Agenda To Aloha phóng khoáng. Khép lại là Sling Stone (Hàn Quốc) với cách kể chuyện di sản trắng - đen tinh tế, tạo nên dấu ấn riêng.

Bộ tứ "Nam thần thế hệ mới" màn ảnh Việt: Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy và Quốc Anh trình diễn.

Sự hiện diện của những nhà thiết kế, thương hiệu trẻ góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc của thế hệ sáng tạo mới tại AVIFW mùa thứ 21.

Qua đó, khẳng định vai trò và tầm nhìn của tuần lễ thời trang - nơi các NTK/thương hiệu Việt trẻ được dẫn dắt và cùng tỏa sáng bên cạnh những nhà thiết kế kỳ cựu, cùng nhau đổi mới, thích nghi với nhịp độ phát triển của thời đại.

AVIFW mùa 21 có những đổi mới theo hướng trẻ hóa, mở ra chương phát triển trong thập kỷ mới.

Sau 20 mùa tổ chức, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở thành tuần lễ thời trang có chất lượng và tầm ảnh hưởng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 4 trong khu vực châu Á sau Tokyo, Seoul và Shanghai Fashion Week.

Bước vào thập kỷ mới, sự kiện tiếp tục giữ vai trò là sàn diễn kết nối, trao cơ hội và lan tỏa cảm hứng sáng tạo. Tại đây, mỗi bộ sưu tập không chỉ là một màn trình diễn thời trang mà còn là câu chuyện về bản sắc, tư duy thiết kế và niềm tự hào của thời trang Việt Nam, góp phần mở ra những chương phát triển mới triển vọng.

Ba hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Thanh Thủy catwalk trong buổi bế mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026

Ảnh, clip: BTC, Rain Đinh