Diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh trút hơi thở cuối cùng lúc 11h30' tại nhà riêng ở TPHCM, hưởng dương 51 tuổi.

Cuộc gọi video cuối cùng

Diễn viên Hoàng Hiệp và đạo diễn Ngọc Hùng (tên hiện tại là Hồng Ngọc - PV) được gia đình thông tin từ trước, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi đau buồn.

Cụ thể, ngày 18/8, Ngọc Trinh vẫn vui vẻ đi cà phê với 2 cô bạn. Nhưng chỉ sau đó 1 ngày, chị bất ngờ mệt và khó thở, phải nhập viện cấp cứu.

Hoàng Hiệp và Ngọc Hùng - khi đó ở Mỹ - là số ít nghệ sĩ thân thiết nhận cuộc gọi video lúc Ngọc Trinh còn tỉnh táo. Nhìn thần sắc chị, họ không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng.

Diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Sau đó, Ngọc Trinh hôn mê, tình trạng diễn tiến xấu. Do bị suy hô hấp, chị được bác sĩ chỉ định chạy ECMO.

Suốt 10 ngày Ngọc Trinh hôn mê, Ngọc Hùng luôn dõi theo tình hình từ Mỹ, lòng nặng trĩu. Hàng chục năm thân thiết, cùng trải qua bao buồn vui, Ngọc Hùng không tin khi phải tiễn biệt cô bạn theo cách này.

Từ Mỹ, diễn viên Hoàng Hiệp chỉ có thể thắp nén hương lòng đến đàn chị. Hai người hẹn cùng làm show kịch cuối năm nay nhưng dự định đó đã dang dở mãi mãi.

"Trinh nào qua đời?"

Do gia đình giữ kín thông tin, chỉ vài nghệ sĩ biết chuyện của Ngọc Trinh nên khi cáo phó được đăng tải, nhiều đồng nghiệp sốc nặng.

NSND Trịnh Kim Chi nói với phóng viên VietNamNet: "Tôi sốc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tưởng nghe nhầm. Tôi hỏi lại người báo tin: 'Trinh nào?' vì không ai trong chúng tôi nghĩ đó là Ngọc Trinh cả".

Ngọc Trinh bên mẹ già. Ảnh: Tư liệu

Không có nhiều dịp diễn cùng nhau, NSND Mỹ Uyên vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Tôi và Trinh từng có thời gian ngắn hoạt động chung ở Sân khấu 5B. Những năm gần đây, Trinh chọn con đường riêng mình là diễn viên tự do và giảng dạy. Dù không có nhiều dịp đứng chung sân khấu, chúng tôi vẫn quý và dõi theo tin tức của nhau, vì giới sân khấu ở TPHCM nhỏ xíu mà", chị nói.

Nghệ sĩ Hữu Tiến biết tình trạng của Ngọc Trinh từ lúc chị hôn mê. Khi bạn mất, Hữu Tiến đọc lại những tin nhắn cũ, thấy chị hẹn gặp mấy lần anh đều cáo bận vì "phim này nối tiếp phim khác".

"Có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại", nghệ sĩ xót xa.

Đạo diễn Thanh Hiệp quen Ngọc Trinh từ thời chị còn là "cô gái nhỏ bé, mong manh nhưng luôn kiên cường trước sân khấu và ống kính".

Đạo diễn Thanh Hiệp đau đớn tại đám tang nghệ sĩ Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Đến nay, anh vẫn nhớ lần đầu chị khoe đảm nhận vai chính, những cuộc gọi dài chia sẻ về diễn xuất và vai diễn đầy say mê, những đêm nữ nghệ sĩ khóc nấc bên kia đầu dây điện thoại; đến giai đoạn chị sụp đổ tinh thần, bỏ ăn ngủ vì vụ kiện tụng với Nhà hát kịch TPHCM.

Thanh Hiệp tiếc nuối nhất việc Ngọc Trinh mãi mãi không thể hoàn thành luận văn thạc sĩ ngành sân khấu về tác phẩm Dạ cổ hoài lang dù đề tài đã nộp, chỉ còn chờ bảo vệ vào tháng 11.

Hiện, mẹ Ngọc Trinh đang từ Mỹ về nhìn mặt con gái lần cuối. Sinh thời, nữ diễn viên luôn canh cánh trong lòng việc thu xếp sang Mỹ thăm bà.

Linh cữu Ngọc Trinh được quàn tại 353/1B Lê Hồng Phong, Quận 10, TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan vào 14h ngày 4/9. Sau đó, thi hài chị sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

NSƯT Ngọc Trinh trong "Mùi ngò gai"

Mi Lê