Một nghệ sĩ xin giấu tên cho biết NSƯT, diễn viên Ngọc Trinh đi bộ thể dục thì bất ngờ ngã khuỵu. Chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu và bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ và qua đời, hưởng dương 51 tuổi.

Do Ngọc Trinh mất đột ngột, gia đình giữ kín thông tin, sau khi chuẩn bị xong đám tang mới phát tin cáo phó. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ sốc, tưởng tin giả.

NSƯT, diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Linh cữu diễn viên Ngọc Trinh hiện quàn tại Quận 10, TPHCM. Tang lễ bắt đầu từ 19h ngày 1/9, đến 14h ngày 4/9 sẽ đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Gia đình xin miễn phúng điếu.

NSƯT, diễn viên Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974 tại TPHCM. Chị thành danh trong cả hai lĩnh vực kịch nói và phim.

Các bộ phim Ngọc Trinh ghi dấu ấn: Mùi ngò gai, Lẵng hoa tình yêu, Tiệm tóc tình yêu...