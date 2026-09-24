Chiều tối 24/9, tại cổng tam quan trên đường Tràng An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đã cùng nhau đóng gói các suất ăn bao gồm đùi gà, khoai tây chiên và bánh để phát cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Hàng nghìn thanh niên, đoàn viên và tình nguyện viên cùng nhau đóng gói các suất ăn

Các suất ăn trên do một doanh nghiệp trên địa bàn phường Hoa Lư tài trợ phục vụ các em nhỏ phá cỗ Trung thu.

Từ 17h30, các suất ăn bắt đầu được phát. Nhiều phụ huynh đã đưa con em đến khu vực nhận quà. Các bé đều tỏ ra hào hứng, thích thú với phần quà nhận được.

12.000 suất ăn bao gồm đùi gà, khoai tây và bánh

Em Nguyễn Công Anh (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nam Thành) chia sẻ: "Con rất vui khi nhận được món quà này. Từ chiều, con đã được mẹ đưa đến đây để chờ nhận quà".

Cũng trong tối 24/9, tại khu vực phố cổ Hoa Lư diễn ra chương trình diễu hành mô hình đèn lồng khổng lồ (từ ngày 24 đến 27/9), chương trình nghệ thuật "Trung thu cho em" tại Thủy Đình và trình diễn flyboard tại hồ Kỳ Lân. Đặc biệt, tại đây còn có chương trình bắn pháo hoa tầm cao.

Các suất ăn được phát miễn phí đến các thiếu niên, nhi đồng

Dịp này, Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng mở cửa tự do cho du khách từ 17h ngày 25/9 để hòa mình vào không khí Trung thu và thưởng thức chương trình nghệ thuật “Vũ khúc trăng thu 2026” tại đảo Cosmo.

Nhiều em nhỏ hào hứng, thích thú khi nhận món quà Trung thu này

12.000 suất quà đã được gửi đến các em

Các cháu nhận suất quà không chỉ con em Ninh Bình mà còn có con em của khách du lịch