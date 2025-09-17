Ngày 17/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Tam (45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”; Phạm Xuân Tình (40 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo) về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam. Đến năm 2017, ông Phạm Xuân Tình lên làm Tổng giám đốc và ông Tam là Chủ tịch HĐQT, điều hành hoạt động của công ty.

Bị cáo Phạm Văn Tam (bên phải) và Phạm Xuân Tình tại tòa. Ảnh: TP

Từ ngày 13/8/2019 - 7/10/2019, Đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết quả xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ.

Sản phẩm này có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng); sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý.

Kết quả giám định về thuế kết luận, trong kỳ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế với tổng số tiền là 15,6 tỷ đồng (thuế GTGT hơn 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 11,5 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, ông Phạm Xuân Tình khai nhận, việc đại diện Công ty Asanzo ký tên trên các chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc điều hành, sản xuất, kinh doanh của công ty là làm theo chỉ đạo của ông Phạm Văn Tam.

Ngày 24/3/2020, Cục Thuế TPHCM có thông báo xác nhận công ty Asanzo đã nộp khắc phục thuế tổng số tiền là 15,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Tam còn bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo, trị giá 414,7 triệu đồng.

HĐXX cho rằng hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng và cũng ghi nhận cả hai thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ số tiền đã trốn thuế và toàn bộ số tiền có được từ việc buôn lậu.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”, phạt bổ sung 100 triệu đồng; phạt 2 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”; bị cáo Phạm Xuân Tình 2 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”, phạt bổ sung 50 triệu đồng.