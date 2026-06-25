Ngày 25/6, Công an phường Pleiku (Gia Lai) cho biết đã triệu tập Trương Minh Thuận (44 tuổi, trú cùng phường) để làm rõ hành vi lạng lách, đánh võng, tông vào ô tô, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, tối 23/6, người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy Honda Air Blade, BKS 81B1-221.xx, liên tục lạng lách, đánh võng, tạt đầu, chặn ô tô đang lưu thông trên đường để gây sự, khiến dư luận bức xúc.

Trương Minh Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Pleiku

Nguy hiểm hơn, người này còn điều khiển phương tiện tông thẳng vào ô tô; dùng gạch đá dọa ném vào ô tô khiến người tham gia giao thông lo lắng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Pleiku nhanh chóng vào cuộc truy tìm và xác định người vi phạm là Trương Minh Thuận nên đưa người này cùng phương tiện về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận, tối 23/6, khi đang lưu thông tại khu vực ngã ba Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, một xe taxi chạy cùng chiều đã ép sát xe Thuận. Bực tức, Thuận điều khiển xe vượt lên, chửi bới rồi nhiều lần tông thẳng vào phần đầu xe taxi. Sau đó, Thuận tiếp tục điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố.

Theo Thuận, nguyên nhân là do buồn bực về việc vợ bỏ nhà đi, cùng với việc tài xế taxi chuyển hướng không bật tín hiệu xin đường nên càng bức xúc, dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Công an phường Pleiku đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với Thuận. Kết quả cho thấy người này không sử dụng rượu bia, không dương tính với ma túy và có giấy phép lái xe hợp lệ.

Công an phường đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.