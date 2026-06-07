Xem clip: (Nguồn: Cục CSGT)

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Phố Hiến xử phạt ba cô gái có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường Nguyễn Văn Linh, gây mất an toàn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 3/6, N.T.T.T. (15 tuổi, trú tại xã Tân Hưng) đã tự ý lấy xe máy của bố để chở theo H.G.L. (17 tuổi) và Đ.N.Y. (19 tuổi, cùng trú tại xã Tân Hưng) đi lên phường Phố Hiến. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

T. điều khiển xe mô tô chở Y. và L., lạng lách, đánh võng trên đường. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, T. điều khiển xe chở hai người ngồi sau lạng lách, đánh võng nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến khu vực ngã tư giao giữa đường Nguyễn Văn Linh và Hải Thượng Lãn Ông, do không làm chủ được tốc độ, xe máy đã va vào dải phân cách khiến cả ba người ngã xuống đường và bị chấn thương.

Tại cơ quan công an, cả ba cô gái đều thừa nhận hành vi vi phạm. Ông N.N.T. cũng thừa nhận bản thân thiếu sự quản lý, để con gái tự ý lấy xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt em N.T.T.T. về nhiều lỗi như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Hai người ngồi sau bị xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm. Chủ phương tiện là ông N.T.T. cũng bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ chiếc xe để xử lý theo quy định.