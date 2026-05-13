Xem Clip:

Chiều 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, hai người đàn ông đi trên xe máy BKS 60S1-71XX lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi đến đoạn qua khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, tài xế liên tục đánh lái qua lại trên làn đường dành cho ô tô, sau đó di chuyển vào làn xe máy và tiếp tục có hành vi lạng lách như “biểu diễn”.

Đáng chú ý, hình ảnh trong clip cho thấy cả 2 người này đều không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh 2 người đàn ông đi trên xe máy liên tục đánh lái lạng lách trên Quốc lộ 51. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, phần lớn cho rằng đây là hành vi coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng bản thân và người khác, cần xử lý nghiêm.

“Chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi tuyến đường này có nhiều xe tải, xe container lưu thông. Kiểu chạy xe như vậy rất nguy hiểm, người khác dễ bị vạ lây”, anh Đình Hưng (ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai) bày tỏ.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã nắm được thông tin vụ việc thông qua clip lan truyền trên mạng xã hội và đang khẩn trương xác minh phương tiện, mời những người liên quan lên làm việc.