Giãn tiến độ thanh toán đến 36 tháng

Khách hàng mua đất nền, nhà phố tại BV Bavella Green Park được giãn tiến độ thanh toán thành 14 đợt kéo dài đến 36 tháng. Theo đó, khách hàng chỉ cần đặt cọc và thanh toán đợt 1 tương đương với 15% GTHĐ. Sau khi ký hợp đồng mua bán, mỗi đợt thanh toán sẽ cách nhau 3 tháng và tương ứng với 5% giá trị hợp đồng. Việc chia nhỏ giá trị sản phẩm thành nhiều đợt thanh toán giúp giảm đáng kể áp lực tài chính, phù hợp với những nhà đầu tư muốn linh hoạt “điều tiết” dòng vốn và các gia đình trẻ đang trong giai đoạn tích lũy.

Nhóm khách hàng sở hữu dòng vốn dồi dào có thể lựa chọn phương án thanh toán sớm để được chiết khấu lên tới 15%. Đây được xem là mức lợi nhuận "tức thì" ngay tại thời điểm ký hợp đồng, giúp giảm trực tiếp giá vốn đầu tư. Đáng chú ý, khách hàng không cần thanh toán toàn bộ giá trị mà chỉ cần trả trước 30% để được nhận nhà sớm khi mua sản phẩm nhà phố, sau đó có thể đưa vào khai thác, an cư hoặc khai thác kinh doanh, tối ưu hiệu quả sử dụng số vốn đã bỏ ra.

BV Bavella Green Park cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án BV Land, BV Bavella Green Park không chỉ cung cấp sản phẩm bất động sản mà còn mang đến một giải pháp tích sản thông minh. Chính sách tài chính của BV Bavella Green Park được xây dựng dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm lý và chiến lược tài chính của khách hàng mục tiêu. Chính sách này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những sản phẩm sở hữu vị trí đẹp nhất dự án, nơi vừa có giá trị khai thác kinh doanh, vừa là tài sản sinh lời trung và dài hạn.

Bên cạnh các giải pháp tài chính, BV Bavella Green Park còn đang áp dụng chương trình “Mở khóa nhà xinh, rinh VF3 cá tính”. Theo đó, mỗi khách hàng đặt cọc thành công trong giai đoạn này sẽ nhận được một phiếu bốc thăm may mắn để tham gia bốc thăm trúng thưởng ô tô điện VF3 với tỷ lệ trúng 6 lô/xe, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu “nhà sang - xế xịn”.

Pháp lý vững vàng, an tâm sở hữu

Trong một thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ, pháp lý minh bạch chính là thước đo quyền lực nhất. BV Bavella Green Park khẳng định ưu thế khi dự án đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý và đã bàn giao sổ đỏ cho khách sở hữu. Việc sở hữu một bất động sản đã có sổ đỏ không chỉ giúp khách hàng an tâm khi nắm giữ mà còn giúp tài sản đạt tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển nhượng khi có nhu cầu xoay vòng vốn. Sự minh bạch về pháp lý kết hợp với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống 68 tiện ích nội khu đã đưa vào sử dụng đã tạo nên một cộng đồng sống đẳng cấp, hiện hữu mà khách hàng có thể dễ dàng kiểm chứng.

BV Bavella Green Park mang đến không gian sống xanh, hiện đại với hệ thống tiện ích đa dạng

Giá trị của BV Bavella Green Park còn nằm ở dư địa tăng trưởng đột phá cộng hưởng từ tòa nhà ở xã hội. Việc chính thức khởi công tòa nhà ở xã hội quy mô 25 tầng hơn 700 căn hộ ngay trong nội khu là minh chứng cho sự sầm uất trong tương lai gần. Dự kiến khi hoàn thành, tòa nhà ở xã hội sẽ đón khoảng 1.600 cư dân về sinh sống, hình thành nhu cầu chi tiêu lớn mỗi ngày ngay trong nội khu. Đây chính là nguồn khách hàng hàng tại chỗ, là chìa khóa để biến các dãy nhà phố tại dự án thành những điểm kinh doanh sầm uất. Các hoạt động kinh doanh spa, quán cà phê, siêu thị mini, văn phòng cho thuê… sẽ đảm bảo khả năng khai thác dòng tiền ổn định và bền vững cho chủ sở hữu. Một khu đô thị có người ở thực, có hoạt động kinh doanh thực luôn là tài sản có tốc độ tăng giá mạnh mẽ.

Các sản phẩm sở hữu mặt tiền rộng, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

Sự cộng hưởng giữa mức giá cạnh tranh từ 56 triệu đồng/m2, chính sách thanh toán thảnh thơi và cơ hội trúng xe VF3 đã biến BV Bavella Green Park thành giải pháp đầu tư tích sản và an cư tối ưu bậc nhất tại "thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh.

Bích Đào