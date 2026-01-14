Ngày 14/1, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh công bố thông tin dự án chung cư Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bee Home Long An (Công ty Bee Home Long An) làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh được xây dựng trên khu đất gần 1.500m2, cao 12 tầng, với tổng số 166 căn hộ. Tất cả căn hộ tại đây đều là nhà ở xã hội để bán. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động.

Giá bán căn hộ tạm tính tại dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh là 31,4 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì).

Một dự án nhà ở xã hội đang triển khai tại Tây Ninh. Ảnh: HQC

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, Công ty Bee Home Long An bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tại dự án từ nay đến hết ngày 10/2/2026.

Người dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại trụ sở chính của công ty và nhà mẫu dự án theo địa chỉ ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Trong vòng 180 ngày kể từ ngày công trình được đưa vào sử dụng, Công ty Bee Home Long An phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để cơ quan này kiểm tra, xác định giá bán chính thức.

Trường hợp giá bán theo kết quả kiểm toán và kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá trong hợp đồng đã ký, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch từ người mua nhà.

Nếu giá thấp hơn, Công ty Bee Home Long An phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua. Đồng thời, công ty không được thu quá 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua nhà được cấp giấy chứng nhận và hoàn thành việc hoàn trả (nếu có).

Dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh được khởi công vào tháng 10/2025. Chủ đầu tư đang thi công phần móng công trình và dự kiến hoàn thành hạng mục này trong tháng 1/2026.

Tại dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh chỉ có duy nhất loại căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích sử dụng từ 31-34 m2/căn. Với đơn giá 31,4 triệu đồng/m2, giá bán tạm tính tại dự án dao động khoảng 996 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng/căn.

Theo môi giới bất động sản, mức giá bán được công bố của dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh không thấp hơn nhiều so với giá nhà ở thương mại cùng khu vực.

Cụ thể, một dự án nhà ở thương mại tại xã Đức Hòa đang được chào bán ra thị trường với mức giá khoảng 34 triệu đồng/m2. Căn hộ diện tích 44m2 có giá bán khoảng 1,5 tỷ đồng, với chính sách bàn giao đầy đủ nội thất.