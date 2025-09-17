Hơn 2 thập kỷ và những mốc son

Ông Lê Hoàng Vinh - Chủ tịch HĐQT BVM - Công ty cổ phần chế biến sữa Ba Vì từng là một quân nhân. Sau khi rời quân ngũ, ông trải qua 10 năm công tác tại Nông trường Quốc doanh Ba Vì (nay là Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì). Trong 10 năm tiếp theo, ông làm việc và học tập trau dồi thêm kiến thức về sữa tại Công ty TNHH Sữa Nestlé Việt Nam.

Năm 2003 từ hộ chăn nuôi bò sữa, với kinh nghiệm tích lũy lâu năm ông Vinh chuyển đổi thành cơ sở chế biến các sản phẩm từ sữa với các dòng sản phẩm truyền thống, mở Cửa hàng sữa Vinh Nga (sine 2003).

Năm 2006, ông Vinh thành lập Công ty TNHH Vinh Nga (Vinh Nga Milk), đánh dấu bước chuyển mình từ hộ kinh doanh sang mô hình công ty sản xuất sữa quy mô, bài bản hơn.

Năm 2009 Công ty TNHH Vinh Nga được đổi thành Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì (2009 - 2024); ông Lê Hoàng Vinh là Nhà sáng lập đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành. Trên 15 năm ông cùng Ban lãnh đạo đưa công ty lên một tầm cao mới, trở thành một trong những thương hiệu sữa có uy tín với người tiêu dùng: Sữa Ba Vì.

Năm 2024 là năm đánh dấu cột mốc lớn: Công ty Cổ phần Chế biến Sữa Ba Vì (BVM) được thành lập với nhà máy hiện đại tại Khu công nghiệp Amber Yên Quang, Phú Thọ. Đây là bước kết tinh giữa trí tuệ, công nghệ và kỹ thuật, hướng tới sản xuất quy mô lớn, để đem lại những sản phẩm chất lượng - tươi ngon - giàu dinh dưỡng.

Ban lãnh đạo - Người dẫn đường của BVM

Chủ tịch HĐQT BVM Lê Hoàng Vinh là người đã gắn bó với nguồn sữa tươi Ba Vì hơn 20 năm. Ông chính là một trong những người đồng hành từ ngày đầu tiên, khi bà con nơi đây mới chỉ nuôi vài con bò nhỏ, đến lúc gây dựng nên Công ty sữa Vinh Nga, nay là Công ty Cổ phần Chế biến Sữa Ba Vì (BVM).

Có thể nói, ông Lê Hoàng Vinh là người gắn bó sâu sắc và chứng kiến từng bước phát triển của ngành sữa Ba Vì cũng như là người có công rất lớn để có được đàn bò của Ba Vì như ngày nay.

Dẫn dắt BVM còn có TS. Tăng Xuân Lưu - Tổng Giám đốc BVM với học vị Tiến sĩ, là nghiên cứu viên cao cấp, từng đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì - Viện Chăn nuôi Quốc gia, thành viên của Hội đồng khoa học Quốc gia. Với gần 40 năm công tác trong ngành, ông Tăng Xuân Lưu đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về bò sữa, sữa, bò thịt và những quy trình công nghệ mới có liên quan.

Với những cống hiến cho ngành, TS. Tăng Xuân Lưu đã được tôn vinh là Nhà quản lý suất sắc, Nhà khoa học của nhà nông, Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ Nhất và nhiều giải thưởng khác của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ khoa học và Công nghệ.

Giá trị cốt lõi: Dinh dưỡng hôm nay - Tương lai bền vững

Chất lượng - An toàn: BVM luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. BVM cam kết mang đến nguồn sữa được kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng các chuẩn mực dinh dưỡng Quốc gia và Quốc tế.

Tận tâm với người tiêu dùng: BVM luôn lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của mọi đối tượng - từ trẻ nhỏ đến người già. Sự hài lòng và sức khỏe của khách hàng là niềm hạnh phúc của BVM.

Đổi mới - Sáng tạo: BVM không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm. Khoa học & Công nghệ là chìa khóa thành công cho mỗi dòng sản phẩm.

Gắn bó cộng đồng - Phát triển bền vững: BVM đồng hành cùng người chăn nuôi bò sữa, nhà dinh dưỡng, thú y, quản lý, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, xúc tiến các hoạt động vì cộng đồng và môi trường.

Minh bạch - Trách nhiệm: BVM hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức kinh doanh và có trách nhiệm với xã hội, với người lao động, đối tác và khách hàng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chế biến Sữa Ba Vì)