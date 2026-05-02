Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|34
|22
|7
|5
|38
|73
|2
|Manchester City
|33
|21
|7
|5
|37
|70
|3
|Manchester United
|34
|17
|10
|7
|14
|61
|4
|Liverpool
|34
|17
|7
|10
|13
|58
|5
|Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|5
|58
|6
|Brighton
|34
|13
|11
|10
|9
|50
|7
|Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|0
|49
|8
|Chelsea
|34
|13
|9
|12
|8
|48
|9
|Brentford
|34
|13
|9
|12
|3
|48
|10
|Fulham
|34
|14
|6
|14
|-2
|48
|11
|Everton
|34
|13
|8
|13
|0
|47
|12
|Sunderland
|34
|12
|10
|12
|-9
|46
|13
|Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|-3
|43
|14
|Leeds
|35
|10
|13
|12
|-5
|43
|15
|Newcastle
|34
|12
|6
|16
|-4
|42
|16
|Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|-4
|39
|17
|West Ham
|34
|9
|9
|16
|-16
|36
|18
|Tottenham
|34
|8
|10
|16
|-10
|34
|19
|Burnley
|35
|4
|8
|23
|-36
|20
|20
|Wolves
|34
|3
|8
|23
|-38
|17
- Xuống hạng
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 22 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết Champions League mùa giải 2025/26 mới nhất tại đây.