Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 34 22 7 5 38 73
2 Manchester City 33 21 7 5 37 70
3 Manchester United 34 17 10 7 14 61
4 Liverpool 34 17 7 10 13 58
5 Aston Villa 34 17 7 10 5 58
6 Brighton 34 13 11 10 9 50
7 Bournemouth 34 11 16 7 0 49
8 Chelsea 34 13 9 12 8 48
9 Brentford 34 13 9 12 3 48
10 Fulham 34 14 6 14 -2 48
11 Everton 34 13 8 13 0 47
12 Sunderland 34 12 10 12 -9 46
13 Crystal Palace 33 11 10 12 -3 43
14 Leeds 35 10 13 12 -5 43
15 Newcastle 34 12 6 16 -4 42
16 Nottingham Forest 34 10 9 15 -4 39
17 West Ham 34 9 9 16 -16 36
18 Tottenham 34 8 10 16 -10 34
19 Burnley 35 4 8 23 -36 20
20 Wolves 34 3 8 23 -38 17

  • Xuống hạng