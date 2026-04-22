Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng 3 U17 Đông Nam Á 2026

NGÀY - GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG VÒNG TRỰC TIẾP
15h30
24/4/2026		 U17 Lào U17 Australia Tranh hạng 3 TV360
19h30
24/4/2026		 U17 Việt Nam U17 Malaysia Chung kết TV360

Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026

15h30
22/4/2026		 U17 Lào 0-3 U17 Malaysia Bán kết 1 TV360
19h30
22/4/2026		 U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia Bán kết 2 TV360
Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360