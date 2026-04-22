U17 Việt Nam có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 để giành quyền vào chung kết U17 Đông Nam Á, gặp lại U17 Malaysia.
Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng 3 U17 Đông Nam Á 2026
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|VÒNG
|TRỰC TIẾP
|15h30
24/4/2026
|U17 Lào
|U17 Australia
|Tranh hạng 3
|TV360
|19h30
24/4/2026
|U17 Việt Nam
|U17 Malaysia
|Chung kết
|TV360
Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|VÒNG
|TRỰC TIẾP
|15h30
22/4/2026
|U17 Lào
|0-3
|U17 Malaysia
|Bán kết 1
|TV360
|19h30
22/4/2026
|U17 Việt Nam
|2-1
|U17 Australia
|Bán kết 2
|TV360
Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)
Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn.
Lội ngược dòng thắng U17 Australia 2-1, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland lập kỷ lục ấn tượng.
U17 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc trước U17 Australia, giành chiến thắng 2-1 để tiến vào chung kết U17 Đông Nam Á và tái đấu U17 Malaysia.
Trọng tài chính Yusuke sau khi cho U17 Việt Nam hưởng 11m trong trận bán kết với U17 Australia, nhưng lại thay đổi quyết định khi xem VAR, tạo nên nhiều tranh cãi.
U17 Malaysia được chơi hơn người từ phút thứ 6 đã dễ dàng đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chung kết U17 Đông Nam Á, chiều ngày 22/4.