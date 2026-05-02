Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 36
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
09/05/2026 18:30:00 Liverpool - Chelsea
09/05/2026 21:00:00 Sunderland - Manchester United
09/05/2026 21:00:00 Fulham - Bournemouth
09/05/2026 21:00:00 Brighton - Wolves
09/05/2026 23:30:00 Manchester City - Brentford
10/05/2026 20:00:00 Nottingham Forest - Newcastle
10/05/2026 20:00:00 Burnley - Aston Villa
10/05/2026 20:00:00 Crystal Palace - Everton
10/05/2026 22:30:00 West Ham - Arsenal
12/05/2026 02:00:00 Tottenham - Leeds