Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 35 23 7 5 41 76
2 Manchester City 34 21 8 5 37 71
3 Manchester United 35 18 10 7 15 64
4 Liverpool 35 17 7 11 12 58
5 Aston Villa 35 17 7 11 4 58
6 Bournemouth 35 12 16 7 3 52
7 Brentford 35 14 9 12 6 51
8 Brighton 35 13 11 11 7 50
9 Chelsea 35 13 9 13 6 48
10 Everton 35 13 9 13 0 48
11 Fulham 35 14 6 15 -5 48
12 Sunderland 35 12 11 12 -9 47
13 Newcastle 35 13 6 16 -2 45
14 Leeds 35 10 13 12 -5 43
15 Crystal Palace 34 11 10 13 -6 43
16 Nottingham Forest 35 11 9 15 -2 42
17 Tottenham 35 9 10 16 -9 37
18 West Ham 35 9 9 17 -19 36
19 Burnley 35 4 8 23 -36 20
20 Wolves 35 3 9 23 -38 18

  • Xuống hạng