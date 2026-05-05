Vòng chung kết U17 châu Á 2026 khởi tranh tại Saudi Arabia từ ngày 6-24/5, quy tụ những đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục trong cuộc đua vừa mang ý nghĩa tranh ngôi vô địch, vừa là vòng tuyển chọn suất dự U17 World Cup. Giải đấu diễn ra tại Jeddah, nơi các tài năng trẻ châu Á bước vào sân chơi lớn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế.

U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á với hành trang là chức vô địch Đông Nam Á 2026

16 đội vượt qua vòng loại, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Đây cũng là cột mốc quan trọng bởi các đội lọt sâu sẽ có cơ hội giành vé dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Đây là bảng đấu không hề dễ chịu khi Hàn Quốc giàu truyền thống, còn Yemen và UAE đều từng tạo dấu ấn ở sân chơi trẻ châu Á.

Với lứa cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng, thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến mục tiêu thi đấu tự tin, cạnh tranh suất đi tiếp, và đặc biệt là tấm vé dự VCK World Cup.

Lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2026 mới nhất