|
NGÀY - GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
BẢNG
|
TRỰC TIẾP
|
Vòng bảng - lượt trận 1
|
05/05
23:00
|
U17 Nhật Bản
|
U17 Qatar
|
A
|
TV360
|
05/05
23:30
|
U17 Indonesia
|
U17 Trung Quốc
|
A
|
TV360
|
06/05
00:00
|
U17 Saudi Arabia
|
U17 Myanmar
|
B
|
TV360
|
06/05
00:30
|
U17 Tajikistan
|
U17 Thái Lan
|
B
|
TV360
|
06/05
23:00
|
U17 Úc
|
U17 Ấn Độ
|
D
|
TV360
|
06/05
23:30
|
U17 Uzbekistan
|
U17 Triều Tiên
|
D
|
TV360
|
07/05
00:00
|
U17 Yemen
|
U17 Việt Nam
|
C
|
TV360
|
07/05
00:30
|
U17 Hàn Quốc
|
U17 UAE
|
C
|
TV360
|
Vòng bảng - lượt trận 2
|
09/05
23:00
|
U17 Trung Quốc
|
U17 Nhật Bản
|A
|
TV360
|
09/05
23:30
|
U17 Qatar
|
U17 Indonesia
|A
|
TV360
|
10/05
00:00
|
U17 Thái Lan
|
U17 Saudi Arabia
|B
|
TV360
|
10/05
00:30
|
U17 Myanmar
|
U17 Tajikistan
|B
|
TV360
|
10/05
23:00
|U17 Việt Nam
|
U17 Hàn Quốc
|C
|
TV360
|
10/05
23:30
|
U17 UAE
|
U17 Yemen
|C
|
TV360
|
11/05
00:00
|
U17 Ấn Độ
|
U17 Uzbekistan
|D
|
TV360
|
11/05
00:30
|
U17 Triều Tiên
|
U17 Úc
|D
|
TV360
|
Vòng bảng - lượt trận 3
|
12/05
23:00
|
U17 Nhật Bản
|
U17 Indonesia
|A
|
TV360
|
12/05
23:00
|
U17 Trung Quốc
|
U17 Qatar
|A
|
TV360
|
13/05
00:00
|
U17 Saudi Arabia
|
U17 Tajikistan
|B
|
TV360
|
13/05
00:00
|
U17 Thái Lan
|
U17 Myanmar
|B
|
TV360
|
13/05
23:00
|
U17 Ấn Độ
|
U17 Triều Tiên
|D
|
TV360
|
13/05
23:00
|
U17 Uzbekistan
|
U17 Úc
|D
|
TV360
|
14/05
00:00
|
U17 Hàn Quốc
|
U17 Yemen
|C
|
TV360
|
14/05
00:00
|
U17 Việt Nam
|
U17 UAE
|C
|
TV360
|
Vòng tứ kết
|
15/05
23:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
TK 1
|
TV360
|
16/05
00:00
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
TK 2
|
TV360
|
16/05
23:00
|
Nhất bảng D
|
Nhì bảng C
|
TK 3
|
TV360
|
17/05
00:00
|
Nhất bảng C
|
Nhì bảng D
|
TK 4
|
TV360
|
Vòng bán kết
|
19/05
22:00
|
Thắng TK2
|
Thắng TK4
|
BK1
|
TV360
|
20/05
01:30
|
Thắng TK1
|
Thắng TK3
|
BK2
|
TV360
|
Chung kết
|
23/05
00:00
|
Thắng
BK1
|
Thắng
BK2
|
Chung kết
|
TV360
Vòng chung kết U17 châu Á 2026 khởi tranh tại Saudi Arabia từ ngày 6-24/5, quy tụ những đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục trong cuộc đua vừa mang ý nghĩa tranh ngôi vô địch, vừa là vòng tuyển chọn suất dự U17 World Cup. Giải đấu diễn ra tại Jeddah, nơi các tài năng trẻ châu Á bước vào sân chơi lớn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế.
16 đội vượt qua vòng loại, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Đây cũng là cột mốc quan trọng bởi các đội lọt sâu sẽ có cơ hội giành vé dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.
U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Đây là bảng đấu không hề dễ chịu khi Hàn Quốc giàu truyền thống, còn Yemen và UAE đều từng tạo dấu ấn ở sân chơi trẻ châu Á.
Với lứa cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng, thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến mục tiêu thi đấu tự tin, cạnh tranh suất đi tiếp, và đặc biệt là tấm vé dự VCK World Cup.