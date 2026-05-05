Vòng chung kết U17 châu Á 2026 khởi tranh tại Saudi Arabia từ ngày 6-24/5, quy tụ những đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục trong cuộc đua vừa mang ý nghĩa tranh ngôi vô địch, vừa là vòng tuyển chọn suất dự U17 World Cup. Giải đấu diễn ra tại Jeddah, nơi các tài năng trẻ châu Á bước vào sân chơi lớn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế.

U17 Viet Nam U17 Australia.jpg
U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á với hành trang là chức vô địch Đông Nam Á 2026

16 đội vượt qua vòng loại, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Đây cũng là cột mốc quan trọng bởi các đội lọt sâu sẽ có cơ hội giành vé dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Đây là bảng đấu không hề dễ chịu khi Hàn Quốc giàu truyền thống, còn Yemen và UAE đều từng tạo dấu ấn ở sân chơi trẻ châu Á.

Với lứa cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng, thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến mục tiêu thi đấu tự tin, cạnh tranh suất đi tiếp, và đặc biệt là tấm vé dự VCK World Cup.

Lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2026 mới nhất

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

Vòng bảng - lượt trận 1

05/05

23:00

U17 Nhật Bản

U17 Qatar

A

TV360

05/05

23:30

U17 Indonesia

U17 Trung Quốc

A

TV360

06/05

00:00

U17 Saudi Arabia

U17 Myanmar

B

TV360

06/05

00:30

U17 Tajikistan

U17 Thái Lan

B

TV360

06/05

23:00

U17 Úc

U17 Ấn Độ

D

TV360

06/05

23:30

U17 Uzbekistan

U17 Triều Tiên

D

TV360

07/05

00:00

U17 Yemen

U17 Việt Nam

C

TV360

07/05

00:30

U17 Hàn Quốc

U17 UAE

C

TV360

Vòng bảng - lượt trận 2

09/05

23:00

U17 Trung Quốc

U17 Nhật Bản

 A

TV360

09/05

23:30

U17 Qatar

U17 Indonesia

 A

TV360

10/05

00:00

U17 Thái Lan

U17 Saudi Arabia

 B

TV360

10/05

00:30

U17 Myanmar

U17 Tajikistan

 B

TV360

10/05

23:00

 U17 Việt Nam

U17 Hàn Quốc

 C

TV360

10/05

23:30

U17 UAE

U17 Yemen

 C

TV360

11/05

00:00

U17 Ấn Độ

U17 Uzbekistan

 D

TV360

11/05

00:30

U17 Triều Tiên

U17 Úc

 D

TV360

Vòng bảng - lượt trận 3

12/05

23:00

U17 Nhật Bản

U17 Indonesia

 A

TV360

12/05

23:00

U17 Trung Quốc

U17 Qatar

 A

TV360

13/05

00:00

U17 Saudi Arabia

U17 Tajikistan

 B

TV360

13/05

00:00

U17 Thái Lan

U17 Myanmar

 B

TV360

13/05

23:00

U17 Ấn Độ

U17 Triều Tiên

 D

TV360

13/05

23:00

U17 Uzbekistan

U17 Úc

 D

TV360

14/05

00:00

U17 Hàn Quốc

U17 Yemen

 C

TV360

14/05

00:00

U17 Việt Nam

U17 UAE

 C

TV360

Vòng tứ kết

15/05

23:00

Nhất bảng B

Nhì bảng A

TK 1

TV360

16/05

00:00

Nhất bảng A

Nhì bảng B

TK 2

TV360

16/05

23:00

Nhất bảng D

Nhì bảng C

TK 3

TV360

17/05

00:00

Nhất bảng C

Nhì bảng D

TK 4

TV360

Vòng bán kết

19/05

22:00

Thắng TK2

Thắng TK4

BK1

TV360

20/05

01:30

Thắng TK1

Thắng TK3

BK2

TV360

Chung kết 

23/05

00:00

Thắng

BK1

Thắng

BK2

Chung kết

TV360