Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu lượt về vòng bán kết Champions League mùa giải 2025/26 mới nhất tại đây.
Lịch thi đấu chung kết Champions League 2025/26
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|31/5 - 02:00
|Arsenal
|?-?
|PSG/ Bayern Munich
|On Football
Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết Champions League 2025/26
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|LƯỢT ĐI
|29/4 - 02:00
|PSG
|5-4
|Bayern Munich
|On Football
|30/4 - 02:00
|Atletico Madrid
|1-1
|Arsenal
|TV360
|LƯỢT VỀ
|6/5 - 02:00
|Arsenal
|1-0
|Atletico Madrid
|ON Football, TV360
|7/5 - 02:00
|Bayern Munich
|PSG
|ON Football, TV360
Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Atletico Madrid, vòng bán kết Champions League trên sân Emirates, diễn ra lúc 2h ngày 6/5 (giờ Việt Nam).