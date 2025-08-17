Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trẻ, cộng đồng yêu công nghệ và những tín đồ xe điện đến từ Hải Phòng cũng như các tỉnh lân cận, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm đa dạng cho các thị trường của BYD Việt Nam.

Sự kiện ra mắt BYD Atto 2 tại Showroom BYD VG Hải Phòng

Lựa chọn mới cho thế hệ di chuyển thông minh

Là mẫu xe gầm cao thuần điện đô thị, được định vị trong phân khúc SUV hạng B, BYD Atto 2 hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách sống năng động, cá tính và đề cao yếu tố bền vững. Mẫu xe mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và khả năng vận hành linh hoạt.

BYD Atto 2 - mẫu xe SUV thuần điện hạng B cho người trẻ năng động

Thiết kế trẻ trung, nổi bật và cá tính

Ngoại hình BYD Atto 2 gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với ngôn ngữ thiết kế tinh tế, nổi bật là cụm đèn LED định vị phía trước sắc sảo và dải đèn hậu LED kéo dài tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ về đêm. Nhiều tùy chọn màu sắc thời thượng như trắng, hồng, xám và xanh cốm cho phép khách hàng thể hiện cá tính riêng.

Xe có kích thước 4.310 x 1.830 x 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm - những thông số cạnh tranh trong phân khúc. Khoảng sáng gầm 170 mm giúp xe linh hoạt trên nhiều dạng địa hình, từ phố thị đến những chuyến dã ngoại cuối tuần. Thân xe được tối ưu khí động học, cụm đèn hậu LED kéo dài tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vào ban đêm. Bộ mâm hợp kim 5 chấu 16 inch mang họa tiết trẻ trung, góp phần tăng vẻ thể thao cho tổng thể. Ở phía sau, BYD tạo điểm nhấn cho Atto 2 bằng dải đèn hậu nối liền với họa tiết dạng nút thắt bắt mắt.

Nội thất công nghệ, tiện nghi hướng đến người dùng trẻ

Khoang lái BYD Atto 2 được tối ưu theo hướng hiện đại và thân thiện với người dùng trẻ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng xoay 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trợ lý giọng nói tiếng Việt giúp người lái dễ dàng điều khiển nhiều tính năng mà không cần rời tay khỏi vô-lăng. Ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, cùng hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 đảm bảo không gian trong xe luôn trong lành. Khoang sau rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc những chuyến đi cùng gia đình và bạn bè.

Nội thất BYD Atto 2 hiện đại, tích hợp nhiều tính năng thông minh.

Đặc biệt, tính năng hát Karaoke trên xe lần đầu tiên được BYD giới thiệu với chiếc micro chính hãng, mang tới âm thanh trung thực cùng những giây phút thư giãn tuyệt vời trên mỗi chuyến hành trình.

Hiệu suất linh hoạt với công nghệ pin Blade tiên tiến

BYD Atto 2 sử dụng công nghệ pin Blade trứ danh của thương hiệu BYD, nổi tiếng về độ an toàn, tuổi thọ cao, và khả năng chống cháy nổ. Phiên bản phân phối tại Việt Nam trang bị pin dung lượng 45,12 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 380 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đặc biệt, BYD Atto 2 tích hợp công nghệ CTB (Cell to Body) giúp cải thiện độ cứng thân xe, mang đến khả năng vận hành linh hoạt và độ ổn định. Xe phản hồi nhanh, dễ kiểm soát trong môi trường giao thông đô thị đông đúc và vẫn đủ sức mạnh cho những hành trình xa. Đây là điểm cộng lớn cho người dùng trẻ, ưa di chuyển và khám phá.

Giá bán và các ưu đãi cho BYD Atto 2

Tại thị trường Việt Nam, BYD Atto 2 được phân phối với mức giá 669 triệu đồng (đã bao gồm VAT), kèm nhiều ưu đãi thiết thực đặc biệt như sau: Tặng bộ sạc 7kW kèm gói lắp đặt tại nhà miễn phí; Tặng thiết bị sạc di động 2,2kW; Tặng bộ chuyển đổi lấy điện từ pin V2L, hỗ trợ cấp điện cho các thiết bị bên ngoài trong những chuyến dã ngoại hoặc khẩn cấp.

BYD Atto 2 thu hút giới trẻ yêu thích di chuyển và thể thao.

BYD VG Hải Phòng - địa chỉ mua và bảo dưỡng các mẫu xe BYD

Sự kiện ra mắt BYD Atto 2 tại Hải Phòng không chỉ mang đến cho khách hàng miền Bắc một lựa chọn xe điện đô thị mới mẻ, mà còn khẳng định cam kết của BYD Việt Nam trong việc mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi chất lượng cao.

Showroom BYD VG Hải Phòng được đầu tư hiện đại, không gian trưng bày chuyên nghiệp cùng đội ngũ tư vấn am hiểu sản phẩm, sẵn sàng mang tới trải nghiệm mua sắm và dịch vụ bảo dưỡng chuẩn quốc tế.

Showroom của BYD tại Hải Phòng.

Với sự xuất hiện của BYD Atto 2, phân khúc SUV điện hạng B tại Việt Nam hứa hẹn thêm phần sôi động, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận phương tiện di chuyển xanh cho nhiều khách hàng trẻ, góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững tại các đô thị.

Cao Hoàng