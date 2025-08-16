Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí không dừng (ETC).

Việc chuyển đổi tài khoản giao thông trên ứng dụng ePass dễ dàng hơn VETC. Ảnh: TK

So với ứng dụng VETC, việc chuyển đổi trên ứng dụng ePass sẽ đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông. Do đó, chủ xe chỉ cần liên kết với ứng dụng thanh toán trên nền tảng.

Dưới đây là hướng dẫn các bước để người dùng tiến hành chuyển đổi tài khoản ePass sang tài khoản giao thông. Điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng ePass sẵn có là căn cước công dân và tài khoản ngân hàng.

Tóm tắt các bước chuyển đổi từ tài khoản ePass sang tài khoản giao thông:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ePass, chọn "Quản lý nguồn tiền" ở ngay phía dưới số dư tài khoản ePass hoặc chọn "Tài khoản", tìm mục "Quản lý liên kết".

Bước 2: Lựa chọn mục liên kết ví Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (phí áp dụng 1-2%).

- Nếu có biểu tượng như “Liên kết ViettelPay” hoặc tương tự, bạn đã chuyển sang tài khoản giao thông.

- Nếu chủ tài khoản chưa từng "Liên kết ViettelPay", ứng dụng ePass sẽ yêu cầu cài đặt ví Viettel Money, người dùng có thể tải ứng dụng này từ CH Play (điện thoại Android) hoặc AppStore (iPhone). Sau đó làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để đăng ký bằng số điện thoại và xác thực bằng mã OTP.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công ví Viettel Money, chọn mục "Xem tất cả" và tìm đến mục "Xe qua trạm ePass". Bước này sẽ yêu cầu chủ tài khoản định danh bằng CCCD, kết nối NFC và xác thực khuôn mặt.

Bước 4: Đặt mật khẩu Viettel Money, sau đó vào lại ứng dụng này.

Bước 5: Lựa chọn nguồn tiền thanh toán trong Viettel Money và sẽ nhận được thông báo "Đã liên kết thành công ePass với Viettel Money".

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện có quy định, chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí được cho phép thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là 1 năm (từ 1/10/2024 đến 1/10/2025).

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!