BYD đã thay đổi phương án xử lý vụ giao xe sai năm sản xuất, cam kết hoàn tiền toàn bộ cho 1.265 khách hàng tại Australia sau khi thừa nhận đã bàn giao xe sản xuất năm 2025 trong khi hợp đồng thể hiện là xe đời 2026.

Theo ABC News, trước đó BYD chỉ đề nghị bồi thường 1.100 AUD (khoảng 19 triệu đồng) cho mỗi khách hàng bị ảnh hưởng. Mức hỗ trợ này đã vấp phải phản ứng mạnh từ nhiều chủ xe, những người cho rằng khoản bồi thường không tương xứng với thiệt hại, đặc biệt là nguy cơ xe mất giá khi bán lại.

Zoheb Khan cho biết, anh cảm thấy mình đã bị công ty sản xuất ô tô lừa dối. (ABC News: Patrick Stone)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh BYD đang có tốc độ tăng trưởng mạnh tại Australia. Theo số liệu ngành, hãng hiện là thương hiệu ô tô bán chạy thứ hai tại nước này, chỉ sau Toyota. Nhu cầu tăng cao khiến BYD phải đẩy nhanh tiến độ giao xe, thậm chí sử dụng tàu chuyên dụng để vận chuyển các lô hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận xe, nhiều khách hàng bất ngờ được bộ phận chăm sóc khách hàng của BYD thông báo rằng chiếc xe họ đang sử dụng thực tế được sản xuất trong năm 2025 thay vì năm 2026 như thông tin trên hợp đồng mua bán.

Một trong những khách hàng là Zoheb Khan ở Melbourne cho biết anh mua chiếc BYD Atto 3 Premium với giá khoảng 47.000 AUD sau khi giá nhiên liệu tăng cao. Sau vài tuần sử dụng, anh nhận được cuộc gọi từ BYD thông báo đã xảy ra "lỗi hành chính" và chiếc xe thực tế là xe sản xuất năm 2025.

BYD cho biết họ sẽ hoàn tiền đầy đủ cho hơn 1.260 khách hàng bị ảnh hưởng. (ABC News: Patrick Stone)

Kiểm tra số nhận dạng phương tiện (VIN), anh xác nhận thông tin này là chính xác. Lo ngại xe sẽ mất giá khi bán lại, Zoheb Khan từ chối khoản bồi thường 1.100 AUD và yêu cầu hoặc được đổi sang xe đời 2026, hoặc nhận mức bồi thường cao hơn.

"Tôi không hiểu làm sao một sai sót quản lý lại có thể xảy ra với quy mô lớn như vậy", anh nói.

Một khách hàng khác là Kirill Kononov ở Sydney cũng cho biết anh nhận được cuộc gọi tương tự sau khi mua một chiếc Atto 3 Premium. Theo anh, sự khác biệt về năm sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị bán lại của chiếc xe.

Sau khi ABC News liên hệ để làm rõ vụ việc, BYD thông báo thay đổi chính sách, cho phép toàn bộ 1.265 khách hàng bị ảnh hưởng được hoàn tiền đầy đủ nếu không muốn giữ xe.

Ông Paul Ellis, Giám đốc Quan hệ công chúng của BYD Australia, cho biết đây là một "sai sót hành chính", không phải hành vi cố ý lừa dối khách hàng.

Theo ông Ellis, nguyên nhân xuất phát từ việc công ty đã sử dụng nhầm thời điểm xe rời nhà máy thay cho ngày sản xuất khi lập hồ sơ. Ông khẳng định sai sót này không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tại Australia, chế độ bảo hành hay chất lượng vận hành của xe.

BYD cho biết sẽ chủ động gọi điện, gửi email và tin nhắn tới toàn bộ khách hàng liên quan để thông báo phương án mới. Ngoài việc giữ nguyên khoản hỗ trợ 1.100 AUD nếu tiếp tục sử dụng xe, khách hàng có thể lựa chọn hoàn tiền toàn bộ hoặc mua một chiếc BYD đời 2026 với mức giá tương đương số tiền đã thanh toán trước đó.

Ông Ellis phủ nhận việc hãng chỉ thay đổi quyết định sau khi bị ABC chất vấn, khẳng định phương án hoàn tiền đã được thảo luận trong nhiều tuần và được phê duyệt ngay trước thời điểm trả lời phỏng vấn.

Bà Erin Turner cho biết, người dân thường phải trải qua những cuộc đấu tranh kéo dài và tốn kém với các hãng ô tô khi cố gắng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của mình. (ABC News: Loretta Florance)

Dù vậy, vụ việc vẫn làm dấy lên nhiều tranh cãi tại Australia. Bà Erin Turner, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu chính sách người tiêu dùng, cho rằng cần xem xét liệu BYD có vi phạm các quy định về hành vi gây hiểu nhầm và lừa dối người tiêu dùng hay không.

Theo bà Turner, nếu khách hàng thanh toán cho xe đời 2026 nhưng nhận xe sản xuất năm 2025 thì họ có quyền yêu cầu bồi thường, đổi xe hoặc hoàn tiền theo các quy định về bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Bà cũng kêu gọi Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia (ACCC) điều tra vụ việc.

Phản hồi về vấn đề này, ACCC không xác nhận có mở cuộc điều tra hay không nhưng nhấn mạnh người tiêu dùng có quyền khiếu nại nếu sản phẩm nhận được không đúng với mô tả trong hợp đồng. Cơ quan này cũng lưu ý Luật Bảo vệ người tiêu dùng Australia nghiêm cấm các doanh nghiệp thực hiện hành vi gây hiểu nhầm hoặc cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm.



Theo ABC News

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