Vụ kiện nhằm vào hơn 10 nhà sản xuất ô tô, trong đó có Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai-Kia, Renault, Nissan, Peugeot-Citroën, Jaguar Land Rover, Volvo, Mazda và Suzuki. Các nguyên đơn cáo buộc những hãng xe này đã lắp đặt các thiết bị hoặc phần mềm có khả năng nhận biết khi xe đang được kiểm tra khí thải, từ đó tự động giảm lượng khí thải để vượt qua bài thử nghiệm. Khi vận hành ngoài thực tế, hệ thống sẽ thay đổi chế độ hoạt động, khiến lượng khí thải phát sinh cao hơn đáng kể.

Theo các luật sư đại diện người khởi kiện, đây là hình thức tương tự bê bối "Dieselgate" của Volkswagen năm 2015, khi hãng xe Đức bị phát hiện cài phần mềm nhận diện điều kiện thử nghiệm để đánh lừa kết quả kiểm tra khí thải.

Tuy nhiên, sau phiên xét xử kéo dài 13 tuần, thẩm phán Lady Justice Cockerill kết luận phần lớn các chiến lược kiểm soát khí thải được các hãng sử dụng không được xem là "thiết bị gian lận bị cấm" (Prohibited Defeat Device) theo quy định của Anh.

Ngoại lệ chỉ xuất hiện ở hai trường hợp, một là chiến lược kiểm soát khí thải từng được Mercedes-Benz áp dụng nhưng đã loại bỏ từ năm 2015; trường hợp còn lại liên quan đến một số mẫu xe của Peugeot-Citroën.

1,6 triệu tài xế thua kiện khi cáo buộc hãng xe lắp thiết bị gian lận khí thải

Đối với Ford, Renault và Nissan, tòa án cho rằng các hệ thống điều khiển khí thải trên xe không đáp ứng tiêu chí để bị coi là thiết bị gian lận, do đó không vi phạm quy định hiện hành.

Trong bản án dài 369 trang, thẩm phán nhận định phần lớn các cáo buộc của nguyên đơn không được chứng minh, khiến phạm vi của vụ kiện bị thu hẹp đáng kể so với ban đầu.

Vụ kiện bắt nguồn từ phán quyết năm 2020 của Tòa án Tối cao Anh về bê bối "Dieselgate", trong đó Volkswagen bị xác định đã sử dụng phần mềm gian lận để vượt qua các bài kiểm tra khí thải trên hàng nghìn xe diesel. Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh các mẫu xe trong vụ kiện lần này không bị cáo buộc sử dụng cùng loại thiết bị gian lận như Volkswagen, do đó không thể mặc nhiên coi toàn bộ ngành công nghiệp ô tô đều vi phạm theo cách tương tự.

Đại diện nhóm nguyên đơn, hãng luật Leigh Day cho rằng phán quyết đã tạo ra sự khác biệt đáng kể giữa Anh và nhiều quốc gia châu Âu trong cách xác định thế nào là thiết bị gian lận khí thải. Theo đơn vị này, nếu cách hiểu của tòa án được giữ nguyên, Anh có thể trở thành một trong số ít quốc gia ở châu Âu cho phép một số hệ thống kiểm soát khí thải từng bị các tòa án khác xem là thiết bị gian lận vẫn được coi là hợp pháp.

Nhóm luật sư đại diện hơn 1,6 triệu chủ xe cho biết đang xem xét khả năng kháng cáo. Nếu vụ kiện cuối cùng thành công, tổng số tiền bồi thường ước tính có thể lên tới khoảng 6 tỷ bảng Anh (hơn 210.000 tỷ đồng).

Theo Dailymail

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