Liên quan đến vụ việc xe SUV điện BYD Tang chạy trên đường ngập với động cơ phía sau gần như rơi khỏi gầm xe gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, BYD vừa chính thức lên tiếng giải thích nguyên nhân.

Theo thông tin từ hãng xe, sự cố động cơ xe bị bung ra là do xe bị va chạm rất mạnh vào gầm khi đi qua khu vực ngập nước, khiến cụm động cơ điện phía sau bị bung khỏi vị trí lắp đặt. Khi đoạn video được ghi lại, chiếc xe đã vượt qua khu vực va chạm và vẫn tiếp tục di chuyển.

BYD lên tiếng vụ SUV Tang "rụng cụm động cơ" giữa đường ngập nước

Hình ảnh cận cảnh cho thấy một phần kết cấu giữ động cơ dưới gầm đã bị gãy, khiến cụm động cơ chỉ còn kết nối với xe thông qua sợi cáp điện cao áp màu cam.

Theo CarNewsChina, chiếc BYD Tang gặp sự cố nhiều khả năng là phiên bản thuần điện sử dụng hai mô-tơ, dẫn động bốn bánh. Sau khi động cơ phía sau bị hư hỏng, xe vẫn có thể tiếp tục vận hành nhờ động cơ điện phía trước.

BYD cho biết đã chủ động liên hệ với chủ xe và tiến hành kiểm tra phương tiện sau sự cố. Hãng không công bố mức thiệt hại cũng như chi phí sửa chữa, nhưng việc thay thế cả cụm động cơ điện được dự báo sẽ tốn kém.

Theo Carscoops

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