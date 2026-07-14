Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đang thu hút sự chú ý khi ghi lại cảnh một chiếc ô tô điện BYD Tang mắc kẹt giữa đường ngập lụt ở Thẩm Dương. Điều gây tranh cãi là phía sau xe xuất hiện một cụm kim loại lớn được cho là đã tách khỏi gầm xe, khiến nhiều người nghi ngờ đây chính là cụm động cơ điện phía sau.

Xem video:

Trong video, chiếc BYD Tang vẫn bật đèn cảnh báo nguy hiểm và tiếp tục di chuyển chậm qua vùng nước ngập, dù phía sau kéo theo một cụm bộ phận kim loại lớn. Diễn biến này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, với không ít ý kiến cho rằng xe đã bị "rụng" cụm truyền động điện phía sau.

Tuy nhiên, đến nay chính hãng BYD tại nước này vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, đồng thời cũng chưa xác nhận bộ phận bị tách rời có phải là động cơ điện hay không.

Các đoạn video chỉ cho thấy một chi tiết kích thước lớn bị tách khỏi phần gầm của chiếc SUV, nhưng không đủ cơ sở để xác định chính xác đó là bộ phận nào cũng như nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Theo chuyên trang Carnews China, hiện cả BYD lẫn cơ quan chức năng địa phương đều chưa công bố kết quả kiểm tra hay xác minh liên quan. Vì vậy, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cụm động cơ điện phía sau của BYD Tang bị rơi khỏi xe vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.

Ngoài ra, video cũng không phản ánh tình trạng của chiếc xe trước khi xảy ra sự cố, khiến diễn biến và nguyên nhân hư hỏng vẫn còn bỏ ngỏ.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi BYD phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dùng không nên lạm dụng khả năng chống nước của xe để di chuyển qua khu vực ngập sâu.

Ông He Zhiqi, Phó Chủ tịch điều hành BYD, cho biết chuẩn chống nước IP67 và IP68 của bộ pin Blade trên xe chỉ nhằm bảo đảm an toàn trong các tình huống khẩn cấp, không đồng nghĩa với việc xe được thiết kế để thường xuyên lội nước.

Theo lãnh đạo BYD, việc cố tình lái xe qua vùng ngập sâu có thể khiến các tấm ốp gầm, chi tiết thân xe và nhiều bộ phận cơ khí chịu áp lực lớn từ dòng nước, dẫn đến hư hỏng dù hệ thống pin và điện áp cao vẫn được bảo vệ.

Theo các chuyên gia, khi xe di chuyển qua vùng nước sâu, áp lực thủy động lực có thể làm bung hoặc xé rời các tấm bảo vệ dưới gầm nếu gặp va chạm hoặc lực tác động đủ lớn.

Đây cũng không phải lần đầu BYD phải lên tiếng về việc người dùng hiểu sai khả năng chống nước của xe. Năm 2025, sau khi video mẫu Yangwang U8 di chuyển qua vùng ngập sâu gây xôn xao, hãng từng khẳng định chế độ nổi khẩn cấp chỉ là tính năng hỗ trợ trong tình huống bất khả kháng, không phải để người dùng chủ động lái xe trong nước lũ.

Theo Carnews China

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!